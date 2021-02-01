Военные Мьянмы заявили о планах провести новые выборы

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Вооруженные силы Мьянмы, захватившие власть в стране после ареста ее руководителей, заявили о планах провести новые выборы после снятия режима чрезвычайного положения. Об этом было объявлено в ходе телевизионного обращения военных, передает новостное агентство «Синьхуа».

Военные также пообещали реформировать избирательную комиссию для перепроверки результатов выборов прошлого года, а после новых выборов — передать власть избранной партии.

Военные Мьянмы 1 февраля объявили о захвате власти в стране, лидеры правящей партии и президент страны были задержаны. Временным президентом страны назначили главнокомандующего вооруженными силами Мин Аун Хлаину, в стране сроком на один год ввели режим чрезвычайного положения.

Причиной переворота военные называют фальсификации на прошлогодних выборах и бездействие избирательной комиссии. По итогам выборов в ноябре 2020 года правящая партия «Национальная лига за демократию» (НЛД) получила достаточно голосов для формирования правительства, а поддерживаемая военными партия потерпела поражение.

Действия вооруженных сил Мьянмы уже осудил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, так как они «наносят серьезный урон прошедшим в Мьянме демократическим реформам». Также обеспокоенность из-за задержаний государственных руководителей Мьянмы выразил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он призвал военных освободить задержанных политиков.