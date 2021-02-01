В Мьянме военные после десяти лет демократизации восстановили диктатуру

Население 53-миллионной Мьянмы отреагировало на новости массовой закупкой продовольствия и очередями к банкоматам. Банки в стране в понедельник не работали. Сообщалось о перебоях с доступом к интернету. Очевидцы сообщили Bangkok Post о взятии под охрану некоторых административных зданий в крупнейшем городе страны — Янгоне. Там же были замечены группы людей, празднующих восстановление правления военных.

В соседних странах прошли публичные акции против переворота. В столице Таиланда, Бангкоке, полиция разогнала митинг у посольства Мьянмы.

Что изменилось после выборов

Переворот произошел в день, когда в столице Нейпьидо должно было пройти первое заседание избранного в ноябре парламента, он должен был утвердить новый состав правительства.

Выборы 8 ноября прошли достаточно свободно и демократично (правда, голосование не проводилось в районах проживания этнических меньшинств, и около 1,5 млн из 37 млн избирателей не смогли проголосовать), в них приняли участие 87 политических партий, а результаты были признаны международным сообществом. Явка составила около 70%, победившая «Национальная лига за демократию» получила 399 из 664 мест в двухпалатном парламенте.

При этом четверть депутатских мест в обеих палатах зарезервирована за представителями военных, которых назначает верховный главнокомандующий. Без их поддержки не может быть принят ни один конституционный закон. Военные также сохраняют контроль над Министерством внутренних дел и обороны, обращает внимание The Wall Street Journal.

Основной политический союзник военных — Союз солидарности и развития — на ноябрьских выборах занял второе место, но показал результат несколько хуже, чем на предыдущих выборах в 2015 году, указывает Би-би-си. Однако эксперты не ожидали, что военные будут каким-то образом вмешиваться во внутреннюю политику, так как они и так сохраняют контроль над сферой безопасности и могут препятствовать прохождению законов. Тем не менее эксперты называли очередной пятилетний срок работы правительства во главе с Аун Сан Су Чжи сложным — из-за нарастающего кризиса в межрелигиозных отношениях и экономического кризиса, вызванного среди прочего пандемией коронавируса.

До выборов в отношениях между «Национальной лигой за демократию» и военными — главными силами страны — был хрупкий баланс, который оказался нарушен, констатирует историк Тант Минт-Ю. По его словам, в Мьянме десятки враждующих группировок, множество вооруженных людей и огромный бизнес по торговле наркотиками с оборотом $70 млрд.

Аун Сан Су Чжи и ее партия сдаваться не будут, прогнозирует Би-би-си.

Независимая Мьянма и роль Аун Сан Су Чжи Подавляющее большинство населения Мьянмы (бывшая Бирма) — буддисты (87%), мусульмане (рохинджа) составляют около 4% населения. Страна — одна из беднейших в Юго-Восточной Азии и мире, по индексу развития человеческого потенциала ООН она находится на 147-м месте. Военные правили Мьянмой c 1962 года и начали передавать властные полномочия в 2011 году. Процесс растянулся почти на десять лет. Поддерживая его, США и другие страны смягчили санкции в отношении Мьянмы. Лицом демократических перемен на протяжении последних тридцати лет была Аун Сан Су Чжи, которая с 1989 по 2010 год почти все время находилась под домашним арестом в Янгоне. Заняв пост государственного советника в 2016 году, она стала де-факто главой правительства. 75-летняя Аун Сан Су Чжи — дочь Аун Сана, основателя вооруженных сил страны, одного из главных участников борьбы за независимость от Британской империи. Он был убит в 1947 году, за полгода до обретения страной независимости в 1948 году. Аун Сан Су Чжи окончила Оксфордский университет, работала в ООН, в 1988 году вернулась на родину и стала одной из основательниц Национальной лиги за демократию. В 1991 году стала лауреатом Нобелевской премии мира. В ее поддержку выступали многие знаменитости — режиссер Люк Бессон снял по ее биографии фильм «Леди», кампанию в ее защиту вели лидер U2 Боно, музыкант Боб Гелдоф и другие. Однако, придя к власти, Аун Сан Су Чжи стала сторонницей жестких действий в отношении мусульманского меньшинства Мьянмы. В 2017 году в районе компактного проживания рохинджа начались вооруженные столкновения с правительственными силами. В итоге около 740 тыс. человек были вынуждены бежать в соседний Бангладеш. Многие сторонники Аун Сан Су Чжи осудили действия властей, назвав их геноцидом. Некоторые организации, но не Нобелевский комитет, отозвали присвоенные Аун Сан Су Чжи награды. Вин Мьин занимал пост президента с 2018 года, он также выходец из Национальной лиги за демократию, правозащитник.

Каковы интересы России в Мьянме

Крупных деловых интересов у России в Мьянме нет. Основная линия сотрудничества — поставки российских вооружений. За десять дней до переворота Мьянму посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Он встречался с Мин Аун Хлайном, который теперь, после переворота, возглавил страну. Минобороны России сообщило, что поставит Мьянме зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», комплексы с беспилотниками «Орлан» и радиолокационные станции.

С начала 2000-х годов, по информации Минобороны, Россия поставляла в Мьянму боевые самолеты и вертолеты, зенитно-ракетные комплексы, танки и артиллерийские системы. Страна закупила 36 самолетов (МиГ-29 и Су-30СМЭ), эскадрилью учебно-боевых самолетов Як-130, системы ПВО, напомнил в разговоре с РБК заведующий сектором Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. При этом в 2018 году между двумя странами было заключено соглашение об упрощенном порядке захода российских кораблей в мьянманские порты. Учитывая все это, приход военных к власти едва ли может иметь негативные для России последствия, полагает Кашин.

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В 2019 году общий объем экспорта из России в Мьянму составил $266 млн, импорта из Мьянмы в Россию — $122 млн (в январе—ноябре 2020 года — соответственно $74 млн и $136 млн). От трети до двух третей российского экспорта в эту страну приходится на секретные поставки, закодированные SS в статистике Федеральной таможенной службы и обычно представляющие собой поставки военной техники. В 2018 году секретный экспорт в Мьянму составил $163 млн, а в 2019-м — $102 млн.

За пределами военно-технического сотрудничества экономические связи незначительны. Так, Банк России не фиксирует прямых иностранных инвестиций из России в Мьянму. Первые российские инвестиции в нефтегазовую отрасль Мьянмы («Итера», «Зарубежнефть» в 2006 году) были неудачными. После этого в 2013 году «Башнефть» (входит в группу «Роснефти») выиграла тендер на геологоразведочные работы на сухопутном блоке в Мьянме, компания намеревалась пробурить первую скважину в 2019 году. В 2012 году мобильный оператор VimpelCom (сейчас — VEON) интересовался рынком Мьянмы, однако выйти на него не сумел.