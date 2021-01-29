Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,25 (+0,07) Инвестиции, 13:33
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 92,3 (+0,17) Инвестиции, 13:33
Министра культуры Алтайского края госпитализировали после ДТП Общество, 13:42 Кремль отказом ответил на призыв Симоньян присоединить Донбасс к России Политика, 13:38 Копить или тратить: от чего зависит выбор жизненной стратегии РБК и Сбер, 13:24 Криптобиржа Coinbase выбрала прямой листинг вместо IPO Инвестиции, 13:20 В России отзовут 82 тыс. машин Toyota и Lexus из-за риска возгорания Авто, 13:16 Черданцев назвал ошибкой приглашение Карпина на «Матч ТВ» Спорт, 13:12 В «Пятерочке» открылся первый «Макдоналдс» Бизнес, 13:00 Каким должен быть холодильник для настоящих гурманов РБК Стиль и LG SIGNATURE, 12:55 Адвокат ответил на сообщения о ₽80 млн в «заначке» Ефремова Общество, 12:53 Ланового похоронят на Новодевичьем кладбище Общество, 12:51 В какие ресторанные сети инвестировать в 2021 году: 3 варианта заработать Pro, 12:44 Выход байопика об Элвисе Пресли отложили до 2022 года из-за пандемии Стиль, 12:39 ISU утвердил сроки проведения Гран-при России по фигурному катанию Спорт, 12:34 Во Франции задержали бывшего совладельца Балтийского банка Финансы, 12:26
Политика ,  
0 

Кремль отказом ответил на призыв Симоньян присоединить Донбасс к России

На повестке дня не стоит вопрос о присоединении Донбасса к России, заявил Дмитрий Песков. Накануне главред RT Маргарита Симоньян в Донецке заявила, что Россия обязана «забрать Донбасс домой»
Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян (Фото: Валентин Спринчак / ТАСС)

У Кремля нет планов по присоединению Донбасса к России, Москва занимает по этому вопросу «ответственную позицию». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главного редактора RT Маргариты Симоньян на форуме в Донецке, передает корреспондент РБК.

«Маргарита Симоньян является медиаменеджером и журналистом. Она никоим образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации. Такого вопроса на повестке дня не стоит», — сказал Песков.

Призыв присоединить Донбасс прозвучал на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, прошедшем накануне. Вместе с Симоньян в числе приглашенных на форум были ее муж и телеведущий НТВ Тигран Кеосаян, главред радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, а также депутаты Госдумы Андрей Козенко («Единая Россия») и Казбек Тайсаев (КПРФ).

«Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью нашей огромной великой, щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия-матушка, забери Донбасс домой», — сказала главный редактор RT.

После визита представителей российских СМИ на форум в Донецк представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что ведомство инициирует запрет въезда на Украину для Кеосаяна. Он подчеркнул, что для Симоньян и Бабаяна въезд в страну запрещен уже давно.

Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя выступление Симоньян, подчеркнула, что та не представляет официальную позицию России. «Это ее мнение, это ее точка зрения, это ее позиция. Причем, она ее озвучивала и до этого в разных формах», — сказала Захарова «Дождю».

На форуме в Донецке была представлена доктрина «Русский Донбасс», разработанная властями ДНР и ЛНР. В документе, в частности, целью Донецка и Луганска называется «обеспечение гармоничного развития русского национального государства и последующее воссоединение с другими русскими территориями».

Читайте на РБК Pro
«Жадные и ленивые зумеры»: почему компании недовольны работой молодежи Как кредиторы отбирают у детей предпринимателей наследство Хватит оправдываться: как говорить с коллегами об их ошибках Как в России запретили давать взятки и «прятать» имущество в биткоинах
Авторы
Полина Химшиашвили, Георгий Тадтаев
Маргарита Симоньян Кремль Донбасс
Материалы по теме
В Киеве предложили «золотой мост России на уход» из Донбасса
Политика
Генерал ВСУ опроверг «хорватский сценарий» в Донбассе
Политика
Верховная рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса на год
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter