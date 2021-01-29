Кремль отказом ответил на призыв Симоньян присоединить Донбасс к России

На повестке дня не стоит вопрос о присоединении Донбасса к России, заявил Дмитрий Песков. Накануне главред RT Маргарита Симоньян в Донецке заявила, что Россия обязана «забрать Донбасс домой»

Маргарита Симоньян (Фото: Валентин Спринчак / ТАСС)

У Кремля нет планов по присоединению Донбасса к России, Москва занимает по этому вопросу «ответственную позицию». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главного редактора RT Маргариты Симоньян на форуме в Донецке, передает корреспондент РБК.

«Маргарита Симоньян является медиаменеджером и журналистом. Она никоим образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации. Такого вопроса на повестке дня не стоит», — сказал Песков.

Призыв присоединить Донбасс прозвучал на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, прошедшем накануне. Вместе с Симоньян в числе приглашенных на форум были ее муж и телеведущий НТВ Тигран Кеосаян, главред радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, а также депутаты Госдумы Андрей Козенко («Единая Россия») и Казбек Тайсаев (КПРФ).

«Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью нашей огромной великой, щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия-матушка, забери Донбасс домой», — сказала главный редактор RT.

После визита представителей российских СМИ на форум в Донецк представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что ведомство инициирует запрет въезда на Украину для Кеосаяна. Он подчеркнул, что для Симоньян и Бабаяна въезд в страну запрещен уже давно.