Первый президент Украины заявил об обострении ситуации в Донбассе

Ситуация в Донбассе обострилась, заявил в эфире канала «Украина 24» экс-президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

«Нужно признать, что на Донбассе происходит обострение ситуации не только в том плане, что прошел форум («Русский Донбасс» — РБК.) и провозглашены разные заявления, тезисы, «матушка Россия, забери нас к себе» и так далее, но тут вопрос в концептуальном подходе», — сказал Кравчук.

Он пояснил, что призывы включить Донбасс в состав России «концептуально» не совпадают с линией, которой представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик придерживаются на переговорах трехсторонней контактной группы.

«То есть для того, чтобы было понятно, о чем мы будем говорить, какие задачи ставить, решения принимать, нам нужно добиться ясности», — сказал он.