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Первый президент Украины заявил об обострении ситуации в Донбассе

Ситуация в Донбассе обострилась, заявил в эфире канала «Украина 24» экс-президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

«Нужно признать, что на Донбассе происходит обострение ситуации не только в том плане, что прошел форум («Русский Донбасс» — РБК.) и провозглашены разные заявления, тезисы, «матушка Россия, забери нас к себе» и так далее, но тут вопрос в концептуальном подходе», — сказал Кравчук.

Он пояснил, что призывы включить Донбасс в состав России «концептуально» не совпадают с линией, которой представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик придерживаются на переговорах трехсторонней контактной группы.

«То есть для того, чтобы было понятно, о чем мы будем говорить, какие задачи ставить, решения принимать, нам нужно добиться ясности», — сказал он.

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Маргарита Симоньян

По его словам, в случае, если представители ЛНР и ДНР подтвердят позиции, озвученные на форуме, он обратится к сопредседателю ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау для того, чтобы повестка дня была кардинально изменена.

Ранее в Донецке прошел форум «Русский Донбасс». На нем была представлена одноименная доктрина, разработанная властями ДНР и ЛНР. В документе, в частности, говорится, что целью Донецка и Луганска является «обеспечение гармоничного развития русского национального государства и последующее воссоединение с другими русскими территориями».

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Также на форуме главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что жители Донбасса хотят быть частью России. «Россия-матушка, забери Донбасс домой», — сказала она.

Комментируя ее слова, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Симоньян не представляет официальную позицию страны, а лишь озвучивает свою точку зрения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что у Кремля нет планов по присоединению Донбасса к России, и Москва занимает по этому вопросу «ответственную позицию».

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