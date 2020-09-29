Мурашко заявил о начавшихся в Белоруссии испытаниях вакцины от COVID-19

Михаил Мурашко (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» начались в Белоруссии на неделю раньше запланированного срока. Об этом на совещании президента с правительством заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РБК вел трансляцию.

По его словам, первые дозы вакцины уже поставлены. «Белорусские коллеги дали разрешение на проведение клинических исследований. И, как мы планировали, даже с опережением на неделю начались эти клинические исследования непосредственно в медицинских организациях Белоруссии», — сказал министр.

Белоруссия стала первой страной куда была поставлена российская вакцина против коронавируса «Спутник V». О ее поставках и участии белорусов в третьем этапе испытаний препарата президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились в конце августа в ходе телефонного разговора.

В начале сентября премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявлял, что Минздрав республики уже подключился к последнему этапу клинических испытаний российской вакцины.