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Пандемия коронавируса ,  
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Врачи оценили целесообразность отмены масочного режима в регионах

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В мегаполисах отменять масочный режим еще рано, но в некоторых регионах это, возможно, оправданно, отметил в разговоре с РБК вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский.

«Правильно, что эти полномочия отдали регионам: люди смотрят, сколько у них прирост, сколько заболевших. Маски они не отменили, а сделали это рекомендательной мерой, а не обязательной. Я вообще за то, чтобы больше убеждать людей, чем принуждать», — высказался ученый.

Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов заявил, что отменять обязательное ношение масок еще рано. По его словам, пока у населения России еще не выработался коллективный иммунитет.

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Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

«Коллективный иммунитет для нашей страны — это примерно 40% [людей, имеющих иммунитет к COVID-19]. Для отмены масочного режима нужно достигнуть примерно такого уровня. Не думаю, что в этих регионах должны быть другие показатели. Я не знаю, сколько точно людей перенесли коронавирус в той или иной форме, но в целом по стране это где-то процентов 30. Сколько провакцинировано, мы, к сожалению, пока тоже не знаем. В любом случае, думаю, пока снимать маски рано», — объяснил вирусолог.

Ранее Чечня и Удмуртия объявили об отмене масочного режима. При этом власти посоветовали носить средства защиты тем, кто входит в группу риска, в том числе людям, которые не переболели COVID-19 или недавно сделали прививку от этой инфекции.

Чечня вслед за Удмуртией отменила обязательное ношение масок
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Фото:Елена Афонина / ТАСС

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Позднее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ношение масок по-прежнему обязательно, это требование не отменяется. Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, в свою очередь, предположил, что власти регионов принимали решение исходя из эпидемиологической обстановки.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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коронавирус пандемия маски Чечня Удмуртия врачи новости
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