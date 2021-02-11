Врачи оценили целесообразность отмены масочного режима в регионах

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В мегаполисах отменять масочный режим еще рано, но в некоторых регионах это, возможно, оправданно, отметил в разговоре с РБК вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский.

«Правильно, что эти полномочия отдали регионам: люди смотрят, сколько у них прирост, сколько заболевших. Маски они не отменили, а сделали это рекомендательной мерой, а не обязательной. Я вообще за то, чтобы больше убеждать людей, чем принуждать», — высказался ученый.

Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов заявил, что отменять обязательное ношение масок еще рано. По его словам, пока у населения России еще не выработался коллективный иммунитет.

«Коллективный иммунитет для нашей страны — это примерно 40% [людей, имеющих иммунитет к COVID-19]. Для отмены масочного режима нужно достигнуть примерно такого уровня. Не думаю, что в этих регионах должны быть другие показатели. Я не знаю, сколько точно людей перенесли коронавирус в той или иной форме, но в целом по стране это где-то процентов 30. Сколько провакцинировано, мы, к сожалению, пока тоже не знаем. В любом случае, думаю, пока снимать маски рано», — объяснил вирусолог.