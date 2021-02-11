Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 73,85 (-0,27) Инвестиции, 10 фев, 13:05
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 89,57 (+0,04) Инвестиции, 10 фев, 13:05
Hyundai и Kia пожаловались в СК на признаки мошенничества в суде Тольятти Бизнес, 08:00 Семнадцать способов справиться со стрессом РБК и HP, 07:59 Kaк бывшие союзники Apple и Facebook стали заклятых врагами — Bloomberg Pro, 07:58 Онищенко оценил решение об отмене масочного режима в Чечне и Удмуртии Общество, 07:28 Как сделать содержание автопарка дешевле РБК и Gazpromneft, 07:12 WSJ узнала о новом предположении ВОЗ о сроках появления COVID-19 Общество, 07:12 Раздельный сбор мусора обеспечат к концу года почти для половины россиян Бизнес, 07:00 В Минске стартует Всебелорусское народное собрание Политика, 07:00 Байден провел первый телефонный разговор с Си Цзиньпином Политика, 06:54 Рублев вышел в третий круг Australian Open Спорт, 06:49 Сколько можно накопить за 10 лет. Калькулятор РБК и Сбер, 06:38 Иностранцы начали наращивать расходы в России Финансы, 06:30 Эксперты поспорили о необходимости вакцинации детей от COVID-19 Общество, 06:27 СМИ узнали о проблемах ретейлеров с закупками бананов Бизнес, 06:10
Пандемия коронавируса ,  
0 

Онищенко оценил решение об отмене масочного режима в Чечне и Удмуртии

Отмена масочного режима в Чеченской и Удмуртской Республиках вызвана эпидемической обстановкой. Об этом заявил бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире НСН.

«Власти этих регионов принимали такое решение не за компанию, а исходя из реальной эпидемической обстановки. Все ответственные службы, которые там есть, на основании анализа уровня заболеваемости, числа переболевших, надеюсь и с учетом выборочных групповых исследований на напряженность иммунитета, дали такую рекомендацию через свои региональные штабы о послаблении», — сказал он.

Чечня вслед за Удмуртией отменила обязательное ношение масок
Общество
Фото:Елена Афонина / ТАСС

По мнению депутата, для сосуществования с COVID-19 необходимо вырабатывать меры, способные вытеснить «неспецифические методы защиты» от инфекции. «Не отмена защитных мер вроде масок, а вытеснение их вакцинацией и создание прослойки коллективного иммунитета», — заявил Онищенко.

Ранее Удмуртия и Чечня объявили об отмене масочного режима. При этом в регионах посоветовали носить средства защиты тем, кто входит в группу риска, в том числе людям, которые не переболели коронавирусом или недавно сделали прививку от этой инфекции.

Глава Удмуртии Александр Бречалов объяснил свое решение тем, что многие жители уже перенесли коронавирус. В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что соответствующее решение было принято после изучения эпидемиологической обстановки, которая складывается «благоприятным образом».

Читайте на РБК Pro
Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Привет, Майами: куда и почему бегут стартапы из Кремниевой долины Джим Коллинз — РБК Pro: «Ненормальность — наша новая стабильность» Как в России ужесточили контроль за уходом от налогов

По данным оперативного штаба, в Чечне за последние сутки выявили 21 случай COVID-19, всего с начала пандемии — 11 066 случаев, умерли 109 человек, выздоровели 10 256. В Удмуртии за все время коронавирус обнаружили у 26 515 человек (плюс 96 за сутки), умерли 546 человек, выздоровели 23 199.

После решений регионов о снятии ограничений глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что маски необходимо продолжать носить, так как это требование пока не отменяется.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Александр Онищенко Чечня Удмуртия коронавирус
Материалы по теме
Юристы оценили решения властей Удмуртии и Чечни об отмене ношения масок
Общество
Татарстан назвал неправильным решение Удмуртии об отмене масочного режима
Общество
Чечня вслед за Удмуртией отменила обязательное ношение масок
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter