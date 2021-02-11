Онищенко оценил решение об отмене масочного режима в Чечне и Удмуртии

Отмена масочного режима в Чеченской и Удмуртской Республиках вызвана эпидемической обстановкой. Об этом заявил бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире НСН.

«Власти этих регионов принимали такое решение не за компанию, а исходя из реальной эпидемической обстановки. Все ответственные службы, которые там есть, на основании анализа уровня заболеваемости, числа переболевших, надеюсь и с учетом выборочных групповых исследований на напряженность иммунитета, дали такую рекомендацию через свои региональные штабы о послаблении», — сказал он.

По мнению депутата, для сосуществования с COVID-19 необходимо вырабатывать меры, способные вытеснить «неспецифические методы защиты» от инфекции. «Не отмена защитных мер вроде масок, а вытеснение их вакцинацией и создание прослойки коллективного иммунитета», — заявил Онищенко.