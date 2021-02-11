КГБ Белоруссии заявил о попытках возобновления протестов в стране
«Заграничные центры, которые спонсируются и финансируются за счет различных фондов, продолжают функционировать, они радикализируются и предпринимают попытки все-таки возобновить вот эти [протестные] действия, которые были раньше», — заявил он.
Однако Тертель подчеркнул, что эти действия не приведут к протестным акциям.
Всебелорусское народное собрание проходит в Минске с 11 по 12 февраля. Оно проводится каждые пять лет с 1996 года. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, это «важнейшее событие в жизни страны».