КГБ Белоруссии заявил о попытках возобновления протестов в стране

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Зарубежные центры пытаются возобновить протестные действия в Белоруссии, несмотря на общую стабилизацию политической ситуации в стране. Об этом во время Всебелорусского народного собрания заявил журналистам глава Комитета государственной безопасности (КГБ) республики Иван Тертель, сообщает «Sputnik Беларусь».

«Заграничные центры, которые спонсируются и финансируются за счет различных фондов, продолжают функционировать, они радикализируются и предпринимают попытки все-таки возобновить вот эти [протестные] действия, которые были раньше», — заявил он.

Однако Тертель подчеркнул, что эти действия не приведут к протестным акциям.

Всебелорусское народное собрание проходит в Минске с 11 по 12 февраля. Оно проводится каждые пять лет с 1996 года. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, это «важнейшее событие в жизни страны».