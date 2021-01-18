Лавров заявил о попытках США использовать пандемию для давления на страны

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Некоторые страны, в том числе США, пытались использовать пандемию коронавируса для наращивания давления, шантажа и ультиматумов. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент РБК.

«Некоторые наши западные коллеги, прежде всего Соединенные Штаты и их ближайшие союзники, пытались использовать ситуацию для наращивания своих методов давления, шантажа, ультиматумов, нелегитимных действий [не только] введением ограничительных односторонних рестрикций, но и в других формах вмешательства во внутренние дела многих стран», — сказал Лавров. Он добавил, что пример этого — действия в отношении Белоруссии.

По его словам, Запад проигнорировал призывы со стороны ООН приостановить на время пандемии «односторонние нелегитимные санкции в части поставок медикаментов, продовольствия, оборудования, необходимого для борьбы с коронавирусом».

После президентских выборов в Белоруссии, которые прошли 9 августа и объявления о победе действующего президента Александра Лукашенко в стране начались протесты. Участники акций считают, что они были сфальсифицированы, и требовали пересчета голосов или новых выборов. Первое время протесты сопровождались столкновениями граждан с силовиками и задержаниями.