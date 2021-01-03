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Протесты в Белоруссии ,  
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В Минске началась первая в этом году воскресная акция протеста оппозиции

Люди вышли с традиционными районными маршами. Также у здания Белорусского государственного университета прошла акция в поддержку арестованных и осужденных журналистов
Фото: vybory_smotri / Telegram
Фото: vybory_smotri / Telegram

Оппозиционно настроенные граждане вышли на несанкционированные акции протеста в Минске днем в воскресенье, 3 января. Фото и видео публикуют белорусские Telegram-каналы.

В разных районах города проходят традиционные для воскресенья марши. Жители районов собираются в группы, несут бело-красно-белые флаги и другую символику протеста. Такие марши проходят на улицах Леонида Беды, Спортивной, Матусевича, в микрорайонах Уручье, Сухарево, Захарова-Пулихова. Люди скандируют «Не забудем, не простим», «Жыве, Беларусь», «Верим! Можем! Победим!» («Верым! Можам! Пераможам!»).

Также возле здания факультета журналистики Белорусского государственного университета прошла акция в поддержку журналистов, подвергшихся насилию и преследованиям. Участники держали плакаты с надписями «62 избитых журналиста», «1200 суток за решеткой», «497 задержаний», «15 уголовных дел».

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Фото:Николай Петров / BelTA / AP

В Уручье прошла акция провластных активистов. Группа держала красно-зеленые государственные флаги Белоруссии и скандировала «За Беларусь», передает канал Onliner.

Воскресные акции протеста проходят в Минске уже несколько месяцев. Как правило, утром в столицу стягивают спецтехнику, обычно водометы и автозаки, также появляются микроавтобусы с силовиками. Однако 3 января таких сообщений не поступало.

В районе полудня «Радио Свобода — Беларусь» в Telegram-канале написало, что поступила информация о первом задержании силовиками в Уручье, однако больше никаких подробностей радиостанция не привела.

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Автор
Мария Лисицына
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