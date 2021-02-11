В Росгидромете сообщили о возвращении морозов

В европейской части России в первой половине следующей недели ожидается похолодание на 10-15 градусов. Об этом сообщил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, передает «РИА Новости».

По его словам, в понедельник, 15 февраля, а также во вторник, 16 февраля, затоки холодного воздуха могут привести к понижению температуры до минус 20-25 градусов, а местами еще ниже.

Похолодание будет в Московском регионе, Тверской, Калужской, Тульской областях. «Для второй половины февраля — это опять аномальное похолодание», — отметил Варакин. Синоптик добавил, что к 19-му февраля придет потепление.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил РБК, что с 8 по 14 февраля в азиатскую часть России придет аномальное тепло. По прогнозам синоптика, из-за теплых воздушных масс на Тихоокеанском побережье, температурный фон будет выше многолетних значений в ряде регионов на 4–6 градусов, в большинстве регионов — на 8–12 градусов. В то же время, Вильфанд отмечал, что на всей европейской территории, за исключением юга, в этот период температура будет на 6–13 градусов ниже нормы.