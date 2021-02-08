Вильфанд пообещал аномальное тепло в нескольких российских регионах

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Аномальное тепло придет в азиатскую часть России с 8 по 14 февраля, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, теплее нормы будет в Красноярском крае, Якутии, на Чукотке и в Магадаской области.

«На всей части России восточнее реки Обь температурный фон будет выше многолетних значений в ряде регионов на 4 — 6 градусов, в большинстве регионов — на 8 — 12», — рассказал Вильфанд.

По его словам, потеплеет в азиатской части России из-за того, что на Тихоокеанское побережье придут очень теплые воздушные массы, в Сибири будут царствовать циклоны, а влияние восточно-сибирского циклона ощущаться в регионе не будет. «Он [антициклон] будет западнее и юго-западнее», — сказал Вильфанд.

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