В МЧС предупредили о метели и сильном ветре в Москве

В Москве 12 февраля, а также ночью 13 февраля ожидаются метель, сильный ветер и снежные заносы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 00:00 мск 12 февраля и ночью 13 февраля в Москве ожидается снег, временами сильный, метель, усиление ветра с порывами 15-20 м/с. На дорогах снежные заносы, накаты», — предупредили в ведомстве.

В связи с этим спасатели рекомендовали водителям снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений. В МЧС также рекомендовали машины парковать вдали от деревьев, а пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а в метель обозначать себя светоотражающими элементами на одежде.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 14 января в столице сильный снегопад. По его прогнозам, в ночь на 14 января температура воздуха в столице будет в диапазоне от минус 14 до минус 16 градусов, а в Московской области — до 18 градусов ниже нуля. В Гидрометцентре отметили, что порывы ветра в Москве будут достигать 17 м/с.