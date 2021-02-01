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Синоптик спрогнозировал аномальную погоду в нескольких регионах в феврале

Аномально теплый февраль ожидается в Крыму, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, на юге Урала, а также в некоторых регионах Сибири. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По словам синоптика, в большинстве регионов на европейской территории России температурный фон будет соответствовать климатической норме.

«Класс выше нормы — в Крыму, в Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе. Также средмесячная температура выше нормы ожидается на юге Урала, Западной Сибири, на самом юге Красноярского края и в Хакасии», — добавил Вильфанд.

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Фото:Константин Кокошкин / Global look Press

Температура выше нормы также ожидается на Чукотке и в Магаданской области. В то же время в северо-западных регионах Якутии, на юге Хабаровского края и в Сахалинской области февраль будет холоднее, чем обычно.

«На остальных территориях температура будет около нормы. Но погода в феврале будет неоднородной: будут и морозы, и оттепели, и похолодания, и потепления», — отметил Вильфанд.

По прогнозам синоптика, на севере европейской части России и Урала, в Западной и Средней Сибири, а также в Забайкалье в феврале ожидается дефицит осадков.

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Избыток осадков прогнозируется в центре европейской России, северных регионах Южного и Северо-Кавказского федерального округа, Поволжье, центре и на юге Урала, на юге Западной Сибири, Красноярского края, Чукотке, Камчатке, юге Хабаровского края и местами в Приморье.

Ранее Вильфанд говорил, что февраль в Центральном федеральном округе начнется «с уверенной и нормальной зимней погоды». По его словам, в регион в начале месяца придут морозы до 14 градусов ночью и 7 градусов днем.

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