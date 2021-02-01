Синоптик спрогнозировал аномальную погоду в нескольких регионах в феврале

Аномально теплый февраль ожидается в Крыму, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, на юге Урала, а также в некоторых регионах Сибири. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По словам синоптика, в большинстве регионов на европейской территории России температурный фон будет соответствовать климатической норме.

«Класс выше нормы — в Крыму, в Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе. Также средмесячная температура выше нормы ожидается на юге Урала, Западной Сибири, на самом юге Красноярского края и в Хакасии», — добавил Вильфанд.

Температура выше нормы также ожидается на Чукотке и в Магаданской области. В то же время в северо-западных регионах Якутии, на юге Хабаровского края и в Сахалинской области февраль будет холоднее, чем обычно.