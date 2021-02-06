В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за морозов

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Из-за аномальных морозов с 7 по 9 февраля в столице объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Очень низкая температура. Период предупреждения с 20 ч 07 февраля до 20 ч 09 февраля. Аномально холодная погода», — говорится в сообщении.

Согласно прогнозу синоптиков, самой морозной станет ночь с 8 на 9 февраля. В это время температура в городе может упасть до минус 27 градусов, а по области — до минус 30 градусов.

«Оранжевый» — это четвертый из пяти возможных уровней погодной опасности. При таком уровне возникает вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. Аналогичная степень опасности также объявлена в Рязанской, Костромской, Калужской и Владимирской областях.