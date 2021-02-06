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В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за морозов

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Из-за аномальных морозов с 7 по 9 февраля в столице объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Очень низкая температура. Период предупреждения с 20 ч 07 февраля до 20 ч 09 февраля. Аномально холодная погода», — говорится в сообщении.

Согласно прогнозу синоптиков, самой морозной станет ночь с 8 на 9 февраля. В это время температура в городе может упасть до минус 27 градусов, а по области — до минус 30 градусов.

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Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

«Оранжевый» — это четвертый из пяти возможных уровней погодной опасности. При таком уровне возникает вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. Аналогичная степень опасности также объявлена в Рязанской, Костромской, Калужской и Владимирской областях.

Ранее об «адском» похолодании москвичей предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, первая волна холода наступила вечером 4 февраля. Вторая волна, по мнению синоптика, начнется вечером 8 февраля и продлится от трех до пяти дней. Тишковец подчеркнул, что это самые сильные морозы за последние десять лет.

погода похолодание в Москве «оранжевый» уровень
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