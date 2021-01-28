Синоптик назвал сроки возвращения зимней погоды в Центральной России

Температура в Центральном федеральном округе (ЦФО) приблизится к климатической норме в начале февраля, в регион придут морозы до 14 градусов ночью и 7 градусов днем. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«В понедельник уже 9-14 градусов мороза будет, дневные температуры — около 6-7 градусов. Это более или менее нормальная зимняя погода: температурный фон будет всего лишь на два градуса выше нормы», — сказал Вильфанд.

По его словам, февраль начнется «с уверенной и нормальной зимней погоды».

При этом синоптик отметил, что до конца января температура в ЦФО будет превышать норму. В четверг и пятницу ожидается превышение нормы примерно на 12 градусов, в выходные — на 7 градусов.