Пресс-секретарь Навального стала обвиняемой по «санитарному делу»

Кира Ярмыш (Фото: Kira_Yarmysh / Twitter)

Пресс-секретарю оппозиционера Алексея Навального Кире Ярмыш предъявили обвинения по делу о нарушениях санитарно-эпидемиологических правил во время несогласованного митинга 23 января в Москве. Сообщение об этом опубликовано в ее Twitter.

«Думаете, на этой фотографии просто Кира Ярмыш? Нет, на этой фотографии обвиняемая Кира Ярмыш: сегодня ей изменили статус по «санитарному» делу», — говорится в сообщении.

1 февраля Ярмыш отправили под домашний арест.

Ранее юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом) Любови Соболь, главе профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой и муниципальному депутату Люсе Штейн также предъявили обвинение по делу о нарушениях санитарно-эпидемиологических правил во время несогласованной акции в поддержку Навального.