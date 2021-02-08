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Пресс-секретарь Навального стала обвиняемой по «санитарному делу»

Кира Ярмыш
Кира Ярмыш (Фото: Kira_Yarmysh / Twitter)

Пресс-секретарю оппозиционера Алексея Навального Кире Ярмыш предъявили обвинения по делу о нарушениях санитарно-эпидемиологических правил во время несогласованного митинга 23 января в Москве. Сообщение об этом опубликовано в ее Twitter.

«Думаете, на этой фотографии просто Кира Ярмыш? Нет, на этой фотографии обвиняемая Кира Ярмыш: сегодня ей изменили статус по «санитарному» делу», — говорится в сообщении.

1 февраля Ярмыш отправили под домашний арест.

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Кира Ярмыш

Ранее юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом) Любови Соболь, главе профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой и муниципальному депутату Люсе Штейн также предъявили обвинение по делу о нарушениях санитарно-эпидемиологических правил во время несогласованной акции в поддержку Навального.

В Москве и других городах России 23 и 31 января прошли несанкционированные акции в поддержку Навального. По итогам митинга 23 января в столице возбудили 20 уголовных дел, в том числе по ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). В полиции заявляли, что в митинге участвовали 19 человек с COVID-19, которых удалось отследить через приложение «Социальный мониторинг».

пресс-секретарь Алексей Навальный Кира Ярмыш обвинение новости
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