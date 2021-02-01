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Пресс-секретаря Навального отправили под домашний арест

Пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш отправили под домашний арест. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Ярмыш пробудет под домашним арестом до 23 марта 2020 года.

Она проходит по «санитарному делу», возбужденному по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч.1 ст. 236 УК) после несогласованной акции протеста в поддержку Навального 23 января.

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Общество
Кира Ярмыш

Материал дополняется

Авторы
Михаил Котляр, Маргарита Алехина
Кира Ярмыш домашний арест суд Алексей Навальный
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