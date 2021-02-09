Следствие запросило домашний арест для мундепа Янкаускаса

Константин Янкаускас (Фото: konstantin.jankauskas / Facebook)

В Басманный районный суд Москвы поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения муниципальному депутату столичного района Зюзино Константину Янкаускасу по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в ходе несогласованных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального, сообщили РБК в суде.

Следствие намерено попросить суд поместить Янкаускаса, обвиняемого по ч.4 ст. 33 и ч.1 ст. 236 УК, под домашний арест до 23 марта.

Накануне адвокат муниципального депутата Илья Уткин говорил РБК, что следствие может ходатайствовать об аресте Янкаускаса. По его словам, самого ходатайства об избрании меры пресечения ему не показывают. «Мне ходатайство о мере не показывают, все на словах. Либо следователь что-то путает, либо забежал вперед, и будет накинута еще какая-то статья», — говорил он.

Янкаускас был задержан в Москве 29 января. Адвокат тогда говорил, что депутат проходит свидетелем по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.