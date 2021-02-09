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ОНФ предложил разрешить пенсионерам отключать онлайн-переводы

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Общероссийский народный фронт (ОНФ) подготовил инициативу к заседанию экспертного совета ЦБ для защиты граждан пожилого возраста от действия телефонных и интернет-мошенников. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы ОНФ. РБК направил запрос в пресс-службу Банка России.

Фронт предлагает ввести возможность добровольно отказаться от осуществления онлайн-платежей и денежных переводов с банковских карт пожилых людей, на которые им приходят пенсии и другие социальные выплаты. В ОНФ отметили, что в 2020 году мошенники похитили со счетов россиян 66 млрд руб. В 60% случаев жертвами аферистов становились люди от 50 до 80 лет, к которым применялись методы социальной инженерии.

По словам руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, пожилые люди часто не понимают всего функционала карт и онлайн-банков. Это делает их легкой жертвой для мошенников.

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Фото:Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

Для пенсионеров хотя ввести функцию письменного отказа от наиболее рискованных операций по карте. Например, им можно будет оставить только снятие наличных, входящие платежи и оплату картой в магазинах. Это значительно сузит возможности для отъема средств мошенниками.

По словам доцента кафедры экономической статистики РЭУ имени Г.В.Плеханова Ольги Лебединской, интернетом для покупок пользуется только 3,6% людей в возрасте 70–79 лет, среди россиян старше 80 лет таких людей 1,4%. Поэтому инициатива ОНФ оправданна.

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Опрошенные «Известиями» эксперты говорят, что идея не противоречит законодательству и не нарушает права граждан. И для этого даже не нужно отдельных инициатив. Однако придется разрабатывать новые договоры, что невыгодно банкам.

Большинство банков и платежных систем сейчас устанавливает месячные и дневные лимиты на онлайн-переводы. Их можно сократить вплоть до нуля. Однако даже в этом случае перевод возможен при подтверждении транзакции по телефону. Проблемы с мошенниками эти правила до конца не решают, пишет газета. Именно поэтому ОНФ настаивает на законодательном введении нормы о добровольном отказе от операций по картам пенсионеров.

ЦБ предупредил о новой схеме мошенничества
Финансы
Фото:Наталья Селиверстова / РИА Новости

В ноябре прошлого года глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов направил на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной предложение ввести лимиты по переводам с банковских карт пенсионеров.

Курдесов предлагал ограничить пожилым людям переводить с карточек больше 10 тыс. руб. в сутки. Таким образом он хотел защитить пожилых людей от действий аферистов.

В январе ЦБ сообщил о новой мошеннической схеме, когда злоумышленники звонят клиентам банков от лица правоохранительных органов и говорят о возбуждении уголовного дела по заявлению регулятора.

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