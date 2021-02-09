ОНФ предложил разрешить пенсионерам отключать онлайн-переводы

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Общероссийский народный фронт (ОНФ) подготовил инициативу к заседанию экспертного совета ЦБ для защиты граждан пожилого возраста от действия телефонных и интернет-мошенников. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы ОНФ. РБК направил запрос в пресс-службу Банка России.

Фронт предлагает ввести возможность добровольно отказаться от осуществления онлайн-платежей и денежных переводов с банковских карт пожилых людей, на которые им приходят пенсии и другие социальные выплаты. В ОНФ отметили, что в 2020 году мошенники похитили со счетов россиян 66 млрд руб. В 60% случаев жертвами аферистов становились люди от 50 до 80 лет, к которым применялись методы социальной инженерии.

По словам руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, пожилые люди часто не понимают всего функционала карт и онлайн-банков. Это делает их легкой жертвой для мошенников.

Для пенсионеров хотя ввести функцию письменного отказа от наиболее рискованных операций по карте. Например, им можно будет оставить только снятие наличных, входящие платежи и оплату картой в магазинах. Это значительно сузит возможности для отъема средств мошенниками.