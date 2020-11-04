В России предложили ввести лимит на переводы для пенсионеров

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Глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести лимит на онлайн-переводы с банковских карт для пенсионеров в связи с ростом случаев телефонного мошенничества. Письмо на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной есть в распоряжении RT.

По его словам, мошенники все чаще пытаются получить доступ к счетам граждан по телефону, причем часто их целью становятся пенсионеры. Под разными предлогами злоумышленники получают их банковские данные или заставляют переводить средства на другие счета.

«В связи с этим просим вас рассмотреть целесообразность введения лимита 10 тыс. руб. в сутки на онлайн-переводы с банковских счетов, оформленных на граждан, имеющих статус пенсионера», — говорится в письме.

РБК направил запрос в Минтруд.