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В России предложили ввести лимит на переводы для пенсионеров

Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести лимит на онлайн-переводы с банковских карт для пенсионеров в связи с ростом случаев телефонного мошенничества. Письмо на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной есть в распоряжении RT.

По его словам, мошенники все чаще пытаются получить доступ к счетам граждан по телефону, причем часто их целью становятся пенсионеры. Под разными предлогами злоумышленники получают их банковские данные или заставляют переводить средства на другие счета.

«В связи с этим просим вас рассмотреть целесообразность введения лимита 10 тыс. руб. в сутки на онлайн-переводы с банковских счетов, оформленных на граждан, имеющих статус пенсионера», — говорится в письме.

РБК направил запрос в Минтруд.

ЦБ в пандемию в 4 раза увеличил число блокировок мошеннических номеров
Финансы
Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В конце октября стало известно, что Банк России за первое полугодие 2020 года заблокировал более 9,7 тыс. мошеннических телефонных номеров, что в четыре раза больше, в сравнении с прошлым годом.

По данным ЦБ, около 80% злоумышленников звонили людям якобы от лица различных финансовых организаций с помощью технологии подмены телефонных номеров. Мошенникам удалось совершить более 360 тыс. несанкционированных операций и похитить у банковских клиентов примерно 4 млрд руб. — из них банки смогли вернуть клиентам лишь 485 млн руб. (12,1%).

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Альфа-банк, Росбанк и Газпромбанк также сообщили, что мошенники на фоне пандемии стали чаще похищать деньги клиентов банков, добиваясь выдачи на них кредитов, а затем вывода этих средств. Злоумышленники пользуются методами социальной инженерии и убеждают жертву оформить предварительно одобренный ей кредит, а затем перевести эти деньги на их счет.

лимит перевод пенсионеры мошенники
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