Мошенники украли деньги с карты актрисы Олеси Железняк

Олеся Железняк (Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press)

Актрису столичного театра «Ленком» и телеведущую Олесю Железняк обокрали, списав деньги с банковской карты. Об этом сообщают источники ТАСС и агентства «Москва» в правоохранительных органах.

По словам собеседников агентств, утром 3 февраля актриса обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестный списал 50 тыс. руб. с ее банковской карты. При этом, по ее словам, сама Железняк данные карты никому не сообщала. Полиция начала проверку инцидента.

Олеся Железняк отказалась от комментариев РБК. В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК заявили, что на данный момент не обладают информацией о происшествии.

Заслуженная артистка России Олеся Железняк известна ролями в сериале «Сваты» и «Моя прекрасная няня», «Казанова», а также ролями в фильмах «Ландыш серебристый», «Со мною вот что происходит», «Шут Балакирев».