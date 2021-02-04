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Мошенники украли деньги с карты актрисы Олеси Железняк

Олеся Железняк
Олеся Железняк (Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press)

Актрису столичного театра «Ленком» и телеведущую Олесю Железняк обокрали, списав деньги с банковской карты. Об этом сообщают источники ТАСС и агентства «Москва» в правоохранительных органах.

По словам собеседников агентств, утром 3 февраля актриса обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестный списал 50 тыс. руб. с ее банковской карты. При этом, по ее словам, сама Железняк данные карты никому не сообщала. Полиция начала проверку инцидента.

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Фото:Сергей Коньков / ТАСС

Олеся Железняк отказалась от комментариев РБК.  В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК заявили, что на данный момент не обладают информацией о происшествии.

Заслуженная артистка России Олеся Железняк известна ролями в сериале «Сваты» и «Моя прекрасная няня», «Казанова», а также ролями в фильмах «Ландыш серебристый», «Со мною вот что происходит», «Шут Балакирев».

На театральной сцене «Ленкома» актриса играет в пьесах «Вишневый сад», «Ва-банк», «Фальстаф и принц Уэльский».

По данным НАФИ, число держателей банковских карт, которые сталкивались с мошенничеством, во втором полугодии 2020 года  увеличилось в полтора раза. Если в первом полугодии прошлого года о том, что им довелось сталкиваться с мошенниками, сообщил 31% владельцев банковских карт, то за второе полугодие их доля выросла почти до 45%.

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