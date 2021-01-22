ЦБ предупредил о новой схеме мошенничества

Злоумышленники начали звонить банковским клиентам под видом правоохранительных органов и говорить, что в их отношении возбуждено уголовное дело по заявлению ЦБ. Цель такого обмана — хищение денег со счетов граждан

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Банк России выявил новую схему мошенничества: злоумышленники начали звонить банковским клиентам под видом сотрудников МВД или других правоохранительных органов и сообщать им, что в их отношении возбуждено уголовное дело по заявлению ЦБ. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Таким образом злоумышленники пытаются получить у клиентов кредитных организаций персональные данные, данные платежных карт, сведения о совершенных по карте операциях и так далее. Эта информация используется мошенниками для хищения денег со счетов граждан», — объяснили цель звонков в ЦБ.

Банк России проинформировал кредитные организации «об увеличении числа случаев телефонного мошенничества с использованием такого сценария и рекомендовал учитывать его при организации работы службы поддержки клиентов, а также предупреждать граждан о рисках разглашения персональных данных и данных платежных карт», отмечается в сообщении регулятора.

ЦБ подчеркнул, что не подает заявления в правоохранительные органы в отношении операций без согласия клиентов кредитных организаций, и напомнил, что клиенты ни при каких обстоятельствах не должны сообщать по телефону незнакомым людям персональные данные или данные платежной карты.