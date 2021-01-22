Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 73,37 (+0,01) Инвестиции, 21 янв, 13:31
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 88,97 (-0,18) Инвестиции, 21 янв, 13:31
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» перенесли Общество, 11:19 Вратарь 3-го дивизиона побил рекорд в Кубке Испании против «Барселоны» Спорт, 11:18 Россия и Венгрия заключили договор о поставке вакцины «Спутник V» Общество, 11:17 ЦБ предупредил о новой схеме мошенничества Финансы, 11:16 Карнавал в Рио-де-Жанейро отменили из-за коронавируса Общество, 11:13 Власти Москвы раскрыли объемы выдачи льготной ипотеки Недвижимость, 11:11 Власти предложили родителям отвлечь детей от митинга играми и готовкой Политика, 11:08 Правила жизни практикующего архитектора Марко Михича-Ефтича РБК Cтиль и Philips, 11:08 За сутки в России от коронавируса умерли 580 человек Общество, 11:07 Как справляться с резким ростом цен на грузоперевозки Pro, 11:07 В России за сутки выявили 21,5 тыс. заразившихся COVID-19 Общество, 11:06 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 января Общество, 11:04 Система быстрых платежей: зачем она нужна и как меняет рынок переводов Индустрия 4.0, 11:00  СМИ узнали о планах выпустить приквел «Игры престолов» Общество, 10:57
Финансы ,  
0 

ЦБ предупредил о новой схеме мошенничества

Злоумышленники начали звонить банковским клиентам под видом правоохранительных органов и говорить, что в их отношении возбуждено уголовное дело по заявлению ЦБ. Цель такого обмана — хищение денег со счетов граждан
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Банк России выявил новую схему мошенничества: злоумышленники начали звонить банковским клиентам под видом сотрудников МВД или других правоохранительных органов и сообщать им, что в их отношении возбуждено уголовное дело по заявлению ЦБ. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Таким образом злоумышленники пытаются получить у клиентов кредитных организаций персональные данные, данные платежных карт, сведения о совершенных по карте операциях и так далее. Эта информация используется мошенниками для хищения денег со счетов граждан», — объяснили цель звонков в ЦБ.

Больше половины россиян заявили о вине банков в мошенничестве по картам
Финансы
Фото:Сергей Коньков / ТАСС

Банк России проинформировал кредитные организации «об увеличении числа случаев телефонного мошенничества с использованием такого сценария и рекомендовал учитывать его при организации работы службы поддержки клиентов, а также предупреждать граждан о рисках разглашения персональных данных и данных платежных карт», отмечается в сообщении регулятора.

ЦБ подчеркнул, что не подает заявления в правоохранительные органы в отношении операций без согласия клиентов кредитных организаций, и напомнил, что клиенты ни при каких обстоятельствах не должны сообщать по телефону незнакомым людям персональные данные или данные платежной карты.

По данным Банка России, с июля по сентябрь 2020 года мошенники провели 180 тыс. операций без согласия клиента и похитили 2,5 млрд руб, что на треть превышает показатель за аналогичный период 2019 года. В третьем квартале банки удвоили показатель выявляемости мошеннических телефонных номеров — до 10,7 тыс. номеров против 5,2 тыс. номеров годом ранее.

Эксперты предупредили о новой мошеннической схеме в условиях удаленки
Общество
Фото:Joe Giddens / PA / ТАСС

Читайте на РБК Pro
Дэниел Сасскинд — РБК Pro: «В мире без работы многие утратят цель жизни» «Конец эпохи»: почему погиб первый компьютерный бизнес масштабов Apple Золотые правила возвращения дебиторской задолженности Просто никогда так не делайте: оглушительные PR-провалы 2020 года

За второе полугодие 2020 года доля держателей банковских карт, которые сталкивались с мошенничеством, выросла в полтора раза по сравнению с первым полугодием — до 45%, выяснили НАФИ в результате опроса россиян. При этом доля пострадавших не изменилась и составила 4%. «Это может свидетельствовать о том, что мошеннические схемы медленно, но все же теряют свою эффективность: для достижения такого же результата по вымоганию денег, как полгода назад, злоумышленникам приходится обзванивать в полтора раза больше людей и находить новые схемы», — прокомментировала эти данные гендиректор НАФИ Гузелия Имаева.

Автор
Евгения Чернышова
Банк России мошенники карты банки
Материалы по теме
Эксперты нашли уязвимость в приложении московских госуслуг
Технологии и медиа
Эксперты предупредили о новой мошеннической схеме в условиях удаленки
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter