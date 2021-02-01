В Петербурге мошенник под видом полицейского украл у пенсионеров ₽1,5 млн

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В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который представлялся пенсионерам полицейским и вымогал у них деньги, сообщили РБК в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По информации ведомства, 35-летний петербуржец звонил пожилым людям и представлялся сотрудником правоохранительных органов. Он сообщал, что родственник пенсионера якобы совершил преступление. Чаще всего мошенник представлялся сотрудником ГИБДД и сообщал, что сын или брат пенсионера попал в аварию и по его вине погиб человек. Мошенник обещал закрыть уголовное дело против родственника пенсионера в обмен на крупную сумму денег.

Жертвами мошенника стали четыре жительницы Санкт-Петербурга в возрасте от 64 до 86 лет. Преступления произошли в период с декабря прошлого года по январь в Петроградском, Приморском и Курортном районах. Общая сумма ущерба — более 1,5 млн руб. Трижды мошеннику удалось получить от обманутых пенсионеров около 500 тыс. руб., в одном случае он забрал 100 тыс. руб.

Полиция возбудила в отношении задержанного уголовные дела по ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ранее мужчина уже был судим по статье о дезертирстве и провел два года в тюрьме, сообщили РБК в ведомстве.

В декабре прошлого года в Москве мошенники похитили у пенсионера около 13 млн руб. По телефону неизвестная женщина представилась сотрудницей банка и попросила 83-летнего пенсионера снять деньги с карты и перевести их на названный ею счет. Еще 300 тыс. руб. москвичу нужно было передать мошеннице лично. По ее словам, это было необходимо, так как другие сотрудники банка якобы пытались украсть деньги москвича. Полиция завела уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой).