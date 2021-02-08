Захарова ответила на объяснение Зеленского об отказе закупать «Спутник V»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Facebook отказ президента Украины Владимира Зеленского закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
Зеленский ранее объяснил нежелание закупать российский препарат тем, что его эффективность не подтверждена ВОЗ и ведущими мировыми специалистами. «Я считаю, что граждане Украины — это люди и, простите за такое сравнение, точно не кролики, на них экспериментировать не имеем права», — отметил он.
Захарова прокомментировала заявление Зеленского словами: «На кроликах экспериментируют меньше».
Как объяснял в начале февраля Зеленский, говоря об отказе от российского препарата, это связано не с тем, «что там написано Made in Russia, а с тем, что «никто не может гарантировать качество этой вакцины». «Они пользуются тем, что европейская вакцина приходит к нам очень поздно, и поэтому предлагают свою», — сказал он. Ранее, в январе, глава украинского Минздрава Максим Степанов пообещал, что в стране «никто не будет» регистрировать российский препарат.