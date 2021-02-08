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Захарова ответила на объяснение Зеленского об отказе закупать «Спутник V»

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Facebook отказ президента Украины Владимира Зеленского закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Зеленский ранее объяснил нежелание закупать российский препарат тем, что его эффективность не подтверждена ВОЗ и ведущими мировыми специалистами. «Я считаю, что граждане Украины — это люди и, простите за такое сравнение, точно не кролики, на них экспериментировать не имеем права», — отметил он.

Захарова прокомментировала заявление Зеленского словами: «На кроликах экспериментируют меньше».

Зеленский отказался сравнивать украинцев с кроликами из-за «Спутника V»
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Как объяснял в начале февраля Зеленский, говоря об отказе от российского препарата, это связано не с тем, «что там написано Made in Russia, а с тем, что «никто не может гарантировать качество этой вакцины». «Они пользуются тем, что европейская вакцина приходит к нам очень поздно, и поэтому предлагают свою», — сказал он. Ранее, в январе, глава украинского Минздрава Максим Степанов пообещал, что в стране «никто не будет» регистрировать российский препарат.

При этом, как следует из документа, опубликованного на сайте партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», в начале января украинская фармацевтическая компания «Биолек» подала заявку на регистрацию в стране препарата «Спутник V». Как заявил глава политсовета партии Виктор Медведчук, отказ Украины от вакцины «Спутник V» является преступлением. Сам Медведчук привился российской вакциной еще осенью.

Сейчас «Спутник V» одобрен в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Венесуэле, Венгрии, ОАЭ, Иране, Тунисе, Армении, Мексике и других странах. Заявки на препарат поступили более чем от 50 государств. 19 января Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию «Спутника V» в Евросоюзе.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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