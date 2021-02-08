Захарова ответила на объяснение Зеленского об отказе закупать «Спутник V»

При этом, как следует из документа, опубликованного на сайте партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», в начале января украинская фармацевтическая компания «Биолек» подала заявку на регистрацию в стране препарата «Спутник V». Как заявил глава политсовета партии Виктор Медведчук, отказ Украины от вакцины «Спутник V» является преступлением. Сам Медведчук привился российской вакциной еще осенью.

Сейчас «Спутник V» одобрен в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Венесуэле, Венгрии, ОАЭ, Иране, Тунисе, Армении, Мексике и других странах. Заявки на препарат поступили более чем от 50 государств. 19 января Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию «Спутника V» в Евросоюзе.