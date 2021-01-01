Путин предложил объявить 2021-й Годом науки и технологий

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин предложил объявить наступающий 2021 год Годом науки и технологий в России. Свою инициативу он озвучил на заседании попечительского совета Московского государственного университета имени М.В.Ломонсова, сообщает пресс-служба Кремля.

«Хотел бы именно сегодня здесь, на площадке попечительского совета МГУ — университета мирового уровня <...> предложить объявить в России наступающий 2021 год Годом науки и технологий», — сказал глава государства.

Текущий 2020-й Путин объявлял Годом памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В указе президента отмечалось, что такое решение было принято в целях сохранения исторической памяти. 2019 год был объявлен Годом театра. 2018 год — Годом добровольца и волонтера.