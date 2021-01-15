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Пандемия коронавируса ,  
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Попова оценила возможности российской медицины в первый год вакцинации

Возможность в первый год вакцинировать 60% населения страны является большим достижением, отметила главный санитарный врач России
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в первый год вакцинации от COVID в России прививки получат около 60% населения страны. Такая оценка прозвучала на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами у вице-премьера Татьяны Голиковой.

Попова отметила, что звучали предложения поставить планку на 80%, 90% и даже «привить всех». Но главный санитарный врач назвала «серьезным достижением» способность привить за год 60% населения России.

«Важнейший вопрос эпидемиологической ситуации сегодняшнего дня — это как двигаться дальше с вопросом иммунизации. Сегодня звучало несколько цифр — 60%, 80%, 90%, всех привить. Конечно же, очень хочется привить всех и не иметь проблем. Пока так мы не прививаем ни от какой инфекции, тем более в первый год, но то, что мы в первый год мы можем привить 60% совокупного населения, в первый год <...> — это очень серьезное достижение», — цитирует Попову ТАСС.

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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В декабре глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что всего в стране в рамках кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции планируется привить около 60% взрослого населения. Он отметил, что производственных мощностей для производства вакцины достаточно, и они способны покрыть потребности России.

Глава разработавшего вакцину «Спутник V» научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил тогда, что рассчитывает на вакцинацию 70-80% населения страны к осени 2021 года. К этому моменту эпидемия в России станет управляемой, считает он.

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Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
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В ноябре Мурашко заявлял, что для выработки популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции будет необходимо вакцинировать и тех, кто уже переболел COVID-19. Это необходимо в связи с тем, что появились случаи повторного заболевания, пояснил тогда министр. Кроме того, после заболевания у переболевшего вскоре может исчезнуть выработанный иммунитет. В качестве примера он привел случай с одним из сотрудников Минздрава, который переболел коронавирусом весной. «Его иммунитет снизился до нуля. Мы контролировали уровень его иммунного ответа, клеточный иммунитет», — рассказал Мурашко.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус в октябре объяснял, что идея коллективного иммунитета заключается в том, что, когда достаточно большое число людей в популяции уже обладает иммунитетом, инфекция лишается каналов распространения. Из-за этого сами вспышки заболевания быстро сходят на нет. К примеру, для формирования коллективного иммунитета против кори требуется, чтобы антитела вырабатывались у 95% населения, против полиомиелита — у 80%.

Согласно консенсусному мнению специалистов, коэффициент распространения коронавируса COVID-19 при отсутствии сдерживающих мер составляет 2,5–3. В таком случае для выработки коллективного иммунитета антитела должны иметь 60% населения.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Владислав Гордеев
Анна Попова вакцинация коронавирус COVID-19
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