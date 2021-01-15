Попова оценила возможности российской медицины в первый год вакцинации

Возможность в первый год вакцинировать 60% населения страны является большим достижением, отметила главный санитарный врач России

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в первый год вакцинации от COVID в России прививки получат около 60% населения страны. Такая оценка прозвучала на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами у вице-премьера Татьяны Голиковой.

Попова отметила, что звучали предложения поставить планку на 80%, 90% и даже «привить всех». Но главный санитарный врач назвала «серьезным достижением» способность привить за год 60% населения России.

«Важнейший вопрос эпидемиологической ситуации сегодняшнего дня — это как двигаться дальше с вопросом иммунизации. Сегодня звучало несколько цифр — 60%, 80%, 90%, всех привить. Конечно же, очень хочется привить всех и не иметь проблем. Пока так мы не прививаем ни от какой инфекции, тем более в первый год, но то, что мы в первый год мы можем привить 60% совокупного населения, в первый год <...> — это очень серьезное достижение», — цитирует Попову ТАСС.

В декабре глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что всего в стране в рамках кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции планируется привить около 60% взрослого населения. Он отметил, что производственных мощностей для производства вакцины достаточно, и они способны покрыть потребности России.