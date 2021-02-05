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Политика ,  
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Байден призвал немедленно освободить Навального

Президент США Джо Байден в программной речи в Госдепартаменте сообщил, что призывает российские власти немедленно освободить Алексея Навального, передает Reuters.

Ранее с требованием освободить Навального выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Соединенные Штаты глубоко обеспокоены решением российских властей приговорить оппозиционного деятеля Алексея Навального к двум годам и восьми месяцам заключения, заменив условное наказание на тюремный срок», — говорилось в заявлении Блинкена. Глава Госдепартамента заявил, что Вашингтон расценивает процесс над оппозиционером в качестве нарушения его прав и «подавления политического плюрализма».

Кроме того, освободить Навального от Москвы потребовали канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Австрии Себастьян Курц, а МИД Чехии выразил протест российскому послу Александру Змеевскому в связи с решением суда. Глава МИД России Сергей Лавров, реагируя на требования лидеров западных стран заявил, что на Западе происходящие в стране события «освещаются специфично и однобоко», а начавшаяся за границей «истерика» из-за дела Навального зашкаливает.

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26 января состоялся телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Путина, в котором, как сообщала американская сторона, Байден в разговоре выразил озабоченность по ряду тем, включая ситуацию с российским оппозиционером. В сообщении Кремля о прошедшем разговоре тема Навального не упоминалась.

Материал дополняется.

Алексей Навальный Джозеф Байден
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