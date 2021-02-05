В Петербурге арестовали напавшего на росгвардейца на акции протеста

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал участника несогласованного митинга Евгения Туганкова, которого обвиняют в нападении на сотрудника Росгвардии. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале. Под арестом он останется до 30 марта.

По данным следствия, Туганков 31 января на Пионерской площади как минимум дважды ударил росгвардейца кулаком по голове и толкнул его, «причинив физическую боль». Следователи считают, что протестующий сделал это «на почве внезапно возникшего неприязненного отношения» и чтобы «воспрепятствовать законным действиям сотрудников ОМОН».

После случившегося Туганков скрылся, чтобы избежать задержания, полагает следствие. Но в тот же день оппозиционера задержали, ему предъявили обвинение. Тогда же следователи сообщили о возбуждении дела.

31 января в разных городах России прошли несогласованные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого по прилете в Россию арестовали по делу «Ив Роше». Позднее, 2 февраля, ему заменили условный срок на реальный и отправили на два года и восемь месяцев в колонию.