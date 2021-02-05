В Петербурге арестовали напавшего на росгвардейца на акции протеста

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 75,11 (-0,62) Инвестиции, 13:11
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 89,89 (-1,04) Инвестиции, 13:11
Суд отложил заседание по делу об оскорблении Навальным ветерана Политика, 18:21 Российские биатлонисты выступят на ЧМ под видоизмененным логотипом СБР Спорт, 18:13 Власти направят более ₽500 млрд на модернизацию здравоохранения Общество, 18:13 Суд возобновил рассмотрение раздела имущества Петросяна и Степаненко Общество, 18:05 1 тыс. спутников на орбите: почему Starlink Маска будет монополистом Индустрия 4.0, 18:00  Адвокат сообщил об этапировании Ефремова из белгородской колонии Общество, 17:59 Стали известны составы команд Медведевой и Загитовой на командном турнире Спорт, 17:57 Олимпийский комитет России получил приглашение на Игры-2022 в Пекине Спорт, 17:54 Адвокат главреда «Медиазоны» сообщил об обжаловании его ареста Общество, 17:53 Курс Ethereum впервые превысил $1,7 тыс. Крипто, 17:50 В Петербурге арестовали напавшего на росгвардейца на акции протеста Политика, 17:46 Российский чемпион UFC назвал ситуацию в России «ненормальной» Спорт, 17:40 В Барселоне предложили запретить краткосрочную аренду квартир туристам Общество, 17:39 В Москве задержали 25 участников фотосессии в форме ОМОНа Политика, 17:22
Дело Навального ,  
0 

В Петербурге арестовали напавшего на росгвардейца на акции протеста

Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал участника несогласованного митинга Евгения Туганкова, которого обвиняют в нападении на сотрудника Росгвардии. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале. Под арестом он останется до 30 марта.

По данным следствия, Туганков 31 января на Пионерской площади как минимум дважды ударил росгвардейца кулаком по голове и толкнул его, «причинив физическую боль». Следователи считают, что протестующий сделал это «на почве внезапно возникшего неприязненного отношения» и чтобы «воспрепятствовать законным действиям сотрудников ОМОН».

Песков увидел «нотки ультимативности» в требованиях США по Навальному
Политика
Дмитрий Песков

После случившегося Туганков скрылся, чтобы избежать задержания, полагает следствие. Но в тот же день оппозиционера задержали, ему предъявили обвинение. Тогда же следователи сообщили о возбуждении дела.

31 января в разных городах России прошли несогласованные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого по прилете в Россию арестовали по делу «Ив Роше». Позднее, 2 февраля, ему заменили условный срок на реальный и отправили на два года и восемь месяцев в колонию.

В Петербурге, по сообщению омбудсмена города, в несанкционированных акциях в этот день участвовали не менее 7 тыс. человек. Уполномоченный по правам человека заявлял также о провокации со стороны участников акции и применении насилия к силовикам. Столкновения с правоохранителями прошли на Пионерской и Сенной площадях Петербурга.

«ОВД-Инфо» сообщало о 1122 задержанных на несогласованных акциях, прошедших в этот день в Петербурге. Управление Следственного комитета завело дела из-за насилия в отношении правоохранителей.

Читайте на РБК Pro
Шива в мешке: почему компании полюбили многоруких сотрудников Оплата больничных и декретного отпуска: что поменялось для работодателей Как бороться с отговорками клиента и в итоге переубедить его: 10 способов Virgin Galactic свела рынок с ума. Вот еще две мощные космические акции
Алексей Навальный митинги нападение силовики
Материалы по теме
Прокурор обвинил Навального в умышленном распространении ложных сведений
Политика
Байден призвал немедленно освободить Навального
Политика
Власти Казани согласовали протестный митинг в центре города 14 февраля
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter