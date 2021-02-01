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Отравление Навального ,  
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Омбудсмен Петербурга оценил число участников акции 31 января

В акции приняли участие около 7 тыс. человек, из них более тысячи задержаны, заявил омбудсмен. На митинге и шествии были зафиксированы нарушения как со стороны участников, так и со стороны силовиков
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Санкт-Петербурге в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального, которая прошла 31 января, участвовали не менее 7 тыс. человек. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека Александра Шишлова.

По словам омбудсмена, в ходе протестов были зафиксированы провокации со стороны участников акции и применение насилия к сотрудникам правоохранительных органов. Представители уполномоченного выявили нарушения и со стороны силовиков — «жестокое применение силы и специальных средств», а также задержания журналистов и воспрепятствование их работе, сообщил Шишлов. Кроме того, по окончании акции некоторых адвокатов не пускали к задержанным.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Как отметил омбудсмен, у людей должна быть возможность законно выразить свою позицию. «Но вместо ответов на вопросы, волнующие общество, власть вновь выставляет для «диалога» полицию и ОМОН», — указал он.

По предварительным данным, в Петербурге задержали более 1 тыс. человек, сообщили в аппарате омбудсмена. По подсчетам правозащитной организации «ОВД-Инфо», по состоянию на 1:51 мск число задержанных в городе составило 1159, а по всей стане превысило 5 тыс. МВД пока не приводило данных о числе задержанных в Петербурге.

Несогласованные с властями акции в поддержку Навального прошли в десятках российских городов. В Петербурге протестующие собирались выйти на Невский проспект, однако утром 31 января всю магистраль перекрыли. Тогда участники акции вышли на Пионерскую площадь. Там также произошли стычки с полицейскими. Из-за столкновений в отношении участника акции завели уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК России). Позже СК возбудил еще одно дело — по данным ведомства, неизвестные напали на силовиков на Сенной площади. Объединенная пресс-служба городских судов сообщила в своем Telegram, что более 20 человек были арестованы.

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Фото:Александр Атасунцев / РБК

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«Фонтанка» писала, что на Сенной полицейские распылили перцовый газ после того, как между силовиками и протестующими произошли столкновения. В региональном управлении МВД это отрицают. В полиции также сочли обоснованными действия сотрудника ведомства, который достал табельное оружие на акции. В МВД заявили, что инциденту предшествовали «агрессивные противоправные действия» со стороны участников митинга, и полицейский действовал в соответствии с законом из-за угрозы своему здоровью. «Фонтанка» ранее опубликовала запись, на которой протестующие бегут, толкают полицейских и скандируют: «Уходи!». После этого один из сотрудников достает пистолет.

Акции сторонников Навального в городах России. Фоторепортаж
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Навального задержали 17 января, когда он вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию. Оппозиционер был арестован на 30 суток. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обвинила его в нарушении условий испытательного срока по «делу «Ив Роше» и потребовала заменить его на реальный. Суд рассмотрит ходатайство ведомства 2 февраля.

Автор
Наталия Анисимова
Санкт-Петербург несанкционированная акция омбудсмен задержание
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