Омбудсмен Петербурга оценил число участников акции 31 января

В акции приняли участие около 7 тыс. человек, из них более тысячи задержаны, заявил омбудсмен. На митинге и шествии были зафиксированы нарушения как со стороны участников, так и со стороны силовиков

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Санкт-Петербурге в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального, которая прошла 31 января, участвовали не менее 7 тыс. человек. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека Александра Шишлова.

По словам омбудсмена, в ходе протестов были зафиксированы провокации со стороны участников акции и применение насилия к сотрудникам правоохранительных органов. Представители уполномоченного выявили нарушения и со стороны силовиков — «жестокое применение силы и специальных средств», а также задержания журналистов и воспрепятствование их работе, сообщил Шишлов. Кроме того, по окончании акции некоторых адвокатов не пускали к задержанным.

Как отметил омбудсмен, у людей должна быть возможность законно выразить свою позицию. «Но вместо ответов на вопросы, волнующие общество, власть вновь выставляет для «диалога» полицию и ОМОН», — указал он.

По предварительным данным, в Петербурге задержали более 1 тыс. человек, сообщили в аппарате омбудсмена. По подсчетам правозащитной организации «ОВД-Инфо», по состоянию на 1:51 мск число задержанных в городе составило 1159, а по всей стане превысило 5 тыс. МВД пока не приводило данных о числе задержанных в Петербурге.