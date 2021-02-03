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Политика ,  
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Госдеп пообещал следить за «Северным потоком — 2»

США продолжат следить за реализацией проекта «Северный поток — 2» и будут решать вопрос о введении санкций по необходимости. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, трансляция брифинга велась на YouTube-канале ведомства.

«Мы будет отслеживать деятельность по завершению и сертификации трубопровода, и, если такая деятельность будет иметь место, мы примем решение о применимости санкций», — сказал Прайс.

Он отметил, что в этом случае санкции — «лишь один из многих важных инструментов».

«Мы будем теснее работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы укрепить энергетическую безопасность Европы», — заключил представитель Госдепа США.

СМИ узнали об условии США для отмены санкций против «Северного потока-2»
Политика
Фото:Jens Büttner / dpa / Global Look Press

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, которые ввели санкции не только против компаний, непосредственно участвующих в строительстве, но и против компаний, предоставляющих проекту страховые и сертификационные услуги.

Соединенные Штаты ввели ограничения против «Северного потока-2» при президенте Дональде Трампе. С 20 января главой государства стал Джо Байден. Однако он также выступил с критикой проекта, назвав «Северный поток — 2» «плохой сделкой для Европы». Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что новая администрация оценит меры против строительства трубы, принятые предшественниками.

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Москва неоднократно заявляла, что проект является исключительно коммерческим. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле внимательно следят за тем, какое «грубое, незаконное» давление оказывают США на строителей газопровода. Санкции против «Северного потока» он назвал частью «ничем не прикрытой рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона». До этого российские и европейские власти неоднократно обвиняли Вашингтон в попытке с помощью введения санкций против «Северного потока-2» навязать Евросоюзу свой более дорогой сжиженный газ.

Северный поток-2 Госдепартамент США санкции
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