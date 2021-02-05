В «Норникеле» пообещали изучить решение суда о штрафе в ₽146 млрд

Фото: Владислав Шатило / РБК

«Норникель» внимательно изучит постановление суда, обязавшего его «дочку», Норильско-Таймырскую энергетическую компанию (НТЭК), выплатить 146 млрд руб. в качестве компенсации за вред, причиненный природе разливом топлива в Норильске. Об этом сообщается на сайте «Норникеля».

«Норникель» внимательно изучит постановление суда после получения его полного текста», — говорится в сообщении.

Арбитражный суд Красноярского края 5 февраля обязал НТЭК выплатить 146 млрд руб. в качестве компенсации за вред, причиненный окружающей среде. Такое решение суд принял, рассмотрев иск к компании от Енисейского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования на 148 млрд руб.

На ТЭЦ-3, принадлежащей НТЭК, 29 мая 2020 года произошел разлив более чем 21 тыс. т дизельного топлива, которое попало в близлежащие реки и частично в озеро Пясино. По официальной версии, причиной инцидента стала разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свай фундамента.