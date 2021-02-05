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В «Норникеле» пообещали изучить решение суда о штрафе в ₽146 млрд

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Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

«Норникель» внимательно изучит постановление суда, обязавшего его «дочку», Норильско-Таймырскую энергетическую компанию (НТЭК), выплатить 146 млрд руб. в качестве компенсации за вред, причиненный природе разливом топлива в Норильске. Об этом сообщается на сайте «Норникеля».

«Норникель» внимательно изучит постановление суда после получения его полного текста», — говорится в сообщении.

Арбитражный суд Красноярского края 5 февраля обязал НТЭК выплатить 146 млрд руб. в качестве компенсации за вред, причиненный окружающей среде. Такое решение суд принял, рассмотрев иск к компании от Енисейского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования на 148 млрд руб.

Суд обязал «Норникель» выплатить ₽146 млрд за разлив топлива в Норильске
Бизнес
Фото:ТАСС

На ТЭЦ-3, принадлежащей НТЭК, 29 мая 2020 года произошел разлив более чем 21 тыс. т дизельного топлива, которое попало в близлежащие реки и частично в озеро Пясино. По официальной версии, причиной инцидента стала разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свай фундамента.

По данным Ростехнадзора, причина аварии — недостатки при конструировании свайного основании резервуара, а также дефекты при его строительстве и изношенность оборудования. Также ведомство выявило нарушения при проведении экспертизы промышленной безопасности в 2018 году. По словам главы «Норникеля» Владимира Потанина, авария могла произойти из-за аномально теплой погоды и таяния вечной мерзлоты, из-за чего опоры цистерны с топливом просели. Но Ростехнадзор не обнаружил признаков таяния мерзлоты.

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в 147,8 млрд руб. «Норникель» не согласился с таким расчетом. Сама компания оценила ущерб от аварии в 21,4 млрд руб. и считает, что из суммы возмещения следует вычесть затраты, понесенные ею при устранении загрязнения и восстановлении окружающей среды.

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