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Дело Навального ,  
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МИД Чехии выразил протест российскому послу в связи с делом Навального

МИД Чехии выразил протест российскому послу Александру Змеевскому в связи с решением суда в Москве по оппозиционеру Алексею Навальному, которому заменили условный срок на реальный. Об этом сообщается в Twitter чешской дипмиссии.

«Заместитель министра Алеш Хмеларж выразил протест против решения суда в отношении Алексея Навального, которое мы считаем политически мотивированным, а также против жестоко разгона полицией мирных демонстрантов», — говорится в сообщении МИД Чехии. 

Также чешское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Навального.

Евросоюз призвал освободить Навального
Политика
Алексей Навальный

В российском посольстве в Чехии отметили недопустимость вмешательства Праги во внутренние дела России.

«Попытки оказывать давление на работу судебных властей в нашей стране из-за рубежа не можем рассматривать иначе, как недружественные действия, нарушающие международно-правовые нормы», — говорится в комментарии дипмиссии в Facebook.

Навального осудили на 3,5 года колонии, заменив по требованию ФСИН остаток его условного срока на реальный. После вступления постановления в силу политик проведет в заключении два года и восемь месяцев, так как ему зачли время домашнего ареста.

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С требованием освободить оппозиционера выступил ряд западных политиков, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, госсекретарь США Энтони Блинкен, канцлер Австрии Себастьян Курц.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на Западе происходящие в стране события «освещаются специфично и однобоко», а начавшаяся за границей «истерика» из-за дела Навального зашкаливает.

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