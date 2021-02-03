МИД Чехии выразил протест российскому послу в связи с делом Навального

«Попытки оказывать давление на работу судебных властей в нашей стране из-за рубежа не можем рассматривать иначе, как недружественные действия, нарушающие международно-правовые нормы», — говорится в комментарии дипмиссии в Facebook.

Навального осудили на 3,5 года колонии, заменив по требованию ФСИН остаток его условного срока на реальный. После вступления постановления в силу политик проведет в заключении два года и восемь месяцев, так как ему зачли время домашнего ареста.

С требованием освободить оппозиционера выступил ряд западных политиков, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, госсекретарь США Энтони Блинкен, канцлер Австрии Себастьян Курц.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на Западе происходящие в стране события «освещаются специфично и однобоко», а начавшаяся за границей «истерика» из-за дела Навального зашкаливает.