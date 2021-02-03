МИД Чехии выразил протест российскому послу в связи с делом Навального
МИД Чехии выразил протест российскому послу Александру Змеевскому в связи с решением суда в Москве по оппозиционеру Алексею Навальному, которому заменили условный срок на реальный. Об этом сообщается в Twitter чешской дипмиссии.
«Заместитель министра Алеш Хмеларж выразил протест против решения суда в отношении Алексея Навального, которое мы считаем политически мотивированным, а также против жестоко разгона полицией мирных демонстрантов», — говорится в сообщении МИД Чехии.
Также чешское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Навального.
В российском посольстве в Чехии отметили недопустимость вмешательства Праги во внутренние дела России.