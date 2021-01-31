Правозащитники сообщили о рекордном числе задержанных на акциях в России

К 19:59 мск число задержанных на акциях в России превысило 4,5 тыс. человек. В Москве прошло 1450 задержаний

Фото: Владислав Шатило / РБК

Общее число задержанных на несогласованных акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые прошли по всей России 31 января, достигло 4,5 тыс., следует из данных правозащитной организации «ОВД-Инфо» к 19:59 мск.

Больше всего задержаний в Москве — 1450, также 997 человек задержали в Санкт-Петербурге, 194 — в Красноярске, 167 — в Нижнем Новгороде.

На прошлой акции, 23 января, число задержанных составило 4 тыс. О таком числе задержаний в «ОВД-Инфо» объявили через несколько дней после акции. Власти не предоставили своих данных о числе задержанных.

Показатели задержаний на прошедших после ареста Навального акциях стали рекордными для России за последние годы. По данным «ОВД-Инфо», еще на акции 23 января число задержанных стало рекордным с момента начало работы организации в декабре 2011 года.

Для сравнения: на акции 27 июля 2019 года в Москве, которая прошла из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму, были задержаны 1373 человека, по данным «ОВД-Инфо», или 1074, по данным МВД.