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Отравление Навального ,  
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Правозащитники сообщили о рекордном числе задержанных на акциях в России

К 19:59 мск число задержанных на акциях в России превысило 4,5 тыс. человек. В Москве прошло 1450 задержаний
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Общее число задержанных на несогласованных акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые прошли по всей России 31 января, достигло 4,5 тыс., следует из данных правозащитной организации «ОВД-Инфо» к 19:59 мск.

Больше всего задержаний в Москве — 1450, также 997 человек задержали в Санкт-Петербурге, 194 — в Красноярске, 167 — в Нижнем Новгороде.

На прошлой акции, 23 января, число задержанных составило 4 тыс. О таком числе задержаний в «ОВД-Инфо» объявили через несколько дней после акции. Власти не предоставили своих данных о числе задержанных.

Показатели задержаний на прошедших после ареста Навального акциях стали рекордными для России за последние годы. По данным «ОВД-Инфо», еще на акции 23 января число задержанных стало рекордным с момента начало работы организации в декабре 2011 года.

Для сравнения: на акции 27 июля 2019 года в Москве, которая прошла из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму, были задержаны 1373 человека, по данным «ОВД-Инфо», или 1074, по данным МВД.

Акция протеста в Москве в поддержку Навального. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В Москве сторонники Навального планировали собраться у станций метро «Лубянка» и «Китай-город», однако в пятницу власти объявили о перекрытии центральных улиц и закрытии семи станций метро. В результате протестующие собирались у станций метро «Красные Ворота» и «Сухаревская», откуда направились к площади трех вокзалов, а затем прошли до СИЗО «Матросская Тишина», где начались массовые задержания. После разгона протестующих у изолятора они снова вернулись к площади трех вокзалов.

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Среди задержанных в Москве оказались политик Илья Яшин, супруга Навального Юлия и журналист Сергей Пархоменко. Вечером Навальную отпустили, на нее составили протокол о нарушении правил проведения митингов (ст. 20.2 КоАП), заявила РБК адвокат Светлана Давыдова. «Ее отпустили, но завтра у нее суд здесь, в Щербинке», — сказала Давыдова.

В Санкт-Петербурге протестующие собирались выйти на Невский проспект, однако утром 31 января вся магистраль была перекрыта. Тогда участники акции вышли на Пионерскую площадь, где произошли стычки с полицейскими. Из-за столкновений в отношении участника акции возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК России).

Задержания и стычки с ОМОНом на акциях протеста 31 января. Видео
Политика

Навального задержали 17 января после возвращения из Германии, где он с августа проходил лечение после отравления. В Берлине и ОЗХО заявляли, что политик был отравлен веществом из группы «Новичок», в Москве такую возможность отрицают и неоднократно говорили, что до отправки в ФРГ следов яда в организме оппозиционера не было. ФСИН обвиняет Навального в нарушении условий испытательного срока и требует заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» (три с половиной года) на реальный, суд рассмотрит это ходатайство 2 февраля.

Автор
Анастасия Батманова
протест задержания Алексей Навальный
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