Навальный сообщил об иске «Московского школьника» на 1,5 млрд руб.

Такие требования содержатся в иске, который подала компания «Московский школьник», заявил Навальный. Оппозиционер связывает ее с Евгением Пригожиным, в структурах бизнесмена связь с «Московским школьником» отрицают

Алексей Навальный (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

В своем иске ООО «Московский школьник» потребовал взыскать с главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, юриста ФБК Любови Соболь и с ФБК по 500 млн руб., сообщил Навальный в своем Twitter. Оппозиционер связывает предприятие с компанией «Конкорд» Евгения Пригожина.

О подаче иска оппозиционер сообщил 1 апреля. По словам Навального, истец требует удалить информацию о качестве продуктов, которые поставляются в школы. Исковое заявление, поданное 28 марта, в базе арбитражных дел так и не опубликовано. Решение о принятии иска к производству суд вынес 4 апреля.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального связывает компанию «Московский школьник» с Евгением Пригожиным, владельцем комбината питания «Конкорд». О связи «Московского школьника» утверждалось и в расследовании антикоррупционного центра «Яблоко». Опрошенные в 2016-м участники рынка также указывали на то, что Пригожин контролирует компанию «Московский школьник». В пресс-службе «Конкорда» заявили РБК, что Пригожин не связан с «Московским школьником».

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