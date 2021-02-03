Кремль отказался проводить параллели между акциями в России и Белоруссии

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Между протестами в России и Белоруссии нельзя проводить параллели, поскольку в странах разные ситуации, а у акций разные причины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Здесь я не стал бы проводить каких-то параллелей. Безусловно, есть похожие элементы, я имею в виду элементы, связанные с провокаторами, провокационные элементы», — сказал Песков. Однако, по мнению пресс-секретаря президента, в странах «разные ситуации, разные причины, поэтому я совсем бы это не отождествлял».

Также Пескова попросили сравнить поведение силовых структур обеих стран. «Они борются с провокаторами, они борются с несанкционированными акциями», — сказал Песков, добавив, что они исполняют свой долг.

Материал дополняется