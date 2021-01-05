Лукашенко описал связь с Путиным фразой «загнали намертво в одну команду»

Ранее Лукашенко сравнивал Путина с «родным братом» и говорил, что готов с ним «спиной к спине стать и отстреливаться»

Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Сергей Чириков / AP)

Александр Лукашенко считает, что в политике его фактически «загнали» в одну команду с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сам Лукашенко заявил в интервью Наиле Аскер-заде.

«Нас загнали уже намертво в одну команду», — сказал Лукашенко (фрагмент его интервью был показан в анонсе программы «Действующие лица» на канале «Россия 1».

Ранее Лукашенко сравнивал Путина с «родным братом». «Я ему как-то публично сказал — может быть, еще будет время, когда придется спиной к спине стать и отстреливаться, ну, как военные люди говорят», — сказал Лукашенко весной 2017 года.

В 2020 году — после того как президент России поддержал Лукашенко в его противостоянии с оппозицией — Лукашенко вновь напомнил о намерении стоять с Путиным «спиной к спине».

«Помните, я говорил, а вы посмеивались, год назад, что, возможно, наступят такие времена, что нам с тобой (Путиным) придется стоять спиной к спине и отстреливаться. А вы это за шутку приняли. А вот видите, жизнь как повернулась», — заявил Лукашенко в интервью представителям российских СМИ в сентябре 2020 года.