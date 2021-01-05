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Лукашенко описал связь с Путиным фразой «загнали намертво в одну команду»

Ранее Лукашенко сравнивал Путина с «родным братом» и говорил, что готов с ним «спиной к спине стать и отстреливаться»
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Сергей Чириков / AP)

Александр Лукашенко считает, что в политике его фактически «загнали» в одну команду с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сам Лукашенко заявил в интервью Наиле Аскер-заде.

«Нас загнали уже намертво в одну команду», — сказал Лукашенко (фрагмент его интервью был показан в анонсе программы «Действующие лица» на канале «Россия 1».

Ранее Лукашенко сравнивал Путина с «родным братом». «Я ему как-то публично сказал — может быть, еще будет время, когда придется спиной к спине стать и отстреливаться, ну, как военные люди говорят», — сказал Лукашенко весной 2017 года.

В 2020 году — после того как президент России поддержал Лукашенко в его противостоянии с оппозицией — Лукашенко вновь напомнил о намерении стоять с Путиным «спиной к спине».

«Помните, я говорил, а вы посмеивались, год назад, что, возможно, наступят такие времена, что нам с тобой (Путиным) придется стоять спиной к спине и отстреливаться. А вы это за шутку приняли. А вот видите, жизнь как повернулась», — заявил Лукашенко в интервью представителям российских СМИ в сентябре 2020 года.

Лукашенко назвал Путина «родным братом»
Политика

«Мы с президентом России, видя это, жестко и четко договорились, что мы всегда будем друг другу надежными друзьями и опорой. Мы констатировали непреклонный факт, что сегодня у нас — у России и Беларуси, у Путина и Лукашенко — других друзей нет. Вы помните, давным-давно я сказал (хихикали СМИ России), что придет время, когда мы с Президентом России спиной к спине будем стоять и отстреливаться. Все произошло», — повторил Лукашенко в октябре 2020 года на встрече сотрудниками МВД Белоруссии.

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9 августа 2020 года после оглашения предварительных итогов выборов президента в Белоруссии начались акции протеста. Согласно данным ЦИК, победу на выборах с большим отрывом одержал неоднократно занимавший пост главы государства Александр Лукашенко. По официальным данным, он набрал 80,1% голосов, а его главная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — чуть больше 10%. Сторонники последней обвинили власти страны в фальсификации голосования. По оценкам ее штаба, Тихановская набрала от 70 до 80% голосов.

Протесты в Белоруссии в последний день ультиматума властям. Фоторепортаж
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После этого Лукашенко сообщил, что договорился с Путиным об оказании помощи Минску «при первом запросе» в случае внешних военных угроз, а также о согласии Путина на рефинансирование ранее выданного Минску кредита в $1 млрд.

«Мы договорились с президентом России... То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим», — сказал Лукашенко в конце августа 2020 года.

В конце декабря правительство России одобрило проект соглашения о предоставлении Белоруссии в 2020–2021 годах кредита на сумму $1 млрд.
 

Автор
Евгений Калюков
Александр Лукашенко Белоруссия Владимир Путин
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