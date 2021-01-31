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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты ВОЗ посетили рынок в Ухане

Фото: Ng Han Guan / AP
Фото: Ng Han Guan / AP

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), изучающих происхождение коронавируса, посетила продуктовый рынок в китайском городе Ухань, сообщает AP.

Специалисты в области вирусологии, безопасности пищевых продуктов и эпидемиологии побывали на одном из крупнейших в городе рынке Baishazhou, где продают свежее мясо, рыбу и морепродукты.

До этого эксперты посещали две больницы в Ухане, где была выявлена вспышка коронавирусной инфекции.

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Фото:Chung Sung-Jun / Getty Images

Специалисты ВОЗ прибыли в Ухань в середине января. Перед тем как приступить к работе, они должны были провести 14 дней на карантине, который завершился 28 января.

ВОЗ в своем Twitter сообщала, что во время поездки представители организации планирует посетить Уханьский институт вирусологии, оптовый рынок морепродуктов «Хуанань», лабораторию городского Центра по контролю и профилактике заболеваний и пообщаться с первыми зараженными.

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В начале января заместитель советника экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер говорил, что «появляется все больше свидетельств» того, что наиболее вероятная версия происхождения коронавируса — утечка из лаборатории в Ухане. Однако никаких доказательств он не привел.

В минувшем мае Трамп обвинил китайское руководство в сокрытии информацию о коронавирусе и заявил о наличии у него доказательств, что инфекция появилась в лаборатории в Ухане.

Впервые вспышку коронавирусной инфекции выявили в конце декабря 2019 года в Ухане. В марте 2020-го ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией.

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Источник: JHU
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