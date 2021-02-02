Экс-президент Киргизии Жээнбеков улетел на паломничество в Мекку

4 октября в Киргизии прошли очередные парламентские выборы. Парламентский барьер преодолели только 4 из 16 политических объединений. Несогласные с результатами выборов вышли на митинг. Протесты переросли в беспорядки, пострадали около 1 тыс. человек, один человек погиб.

9 октября президент страны Жээнбеков распустил правительство, а 15 октября добровольно подал в отставку, сказав, что не хочет быть «президентом, пролившим кровь и стрелявшим в собственных граждан». Его наделили статусом экс-президента с привилегиями, в том числе пожизненной неприкосновенностью.

В конце января пострадавшие в октябрьских событиях, создавшие специальное движение, написали заявление о привлечении к ответственности экс-президента за разгон митингующих. Они требуют лишить Жээнбекова статуса экс-президента. 2 февраля Генеральная прокуратура республики направила в Государственный комитет национальной безопасности и Министерство внутренних дел заявление с требованием привлечь к ответственности Жээнбекова за события октября.

На досрочных выборах президента страны 10 января победил Садыр Жапаров, ранее занимавший пост премьер-министра страны.