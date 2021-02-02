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Политика ,  
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Экс-президент Киргизии Жээнбеков улетел на паломничество в Мекку

Сооронбай Жээнбеков
Сооронбай Жээнбеков (Фото: Adam Berry / Getty Images)

Бывший президент Киргизии Сооронбай Жээнбков с семьей улетел из страны, сообщает новостное агентство 24.kg.

Пресс-секретарь экс-президента Толгонай Стамалиева заявила, что бывший лидер совершает паломничество в Мекку, где совершит малый хадж.

«Они с супругой утром вылетели в Стамбул, далее последуют в Джидду (Саудовскую Аравию). Данную поездку экс-президент совершает по приглашению короля Саудовской Аравии», — сказала Стамалиева. Поездка была запланированной, отметила пресс-секретарь.

По ее словам, экс-президент пробудет в Саудовской Аравии 10 дней, а потом вернется в Бишкек.

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Сооронбай Жээнбеков

4 октября в Киргизии прошли очередные парламентские выборы. Парламентский барьер преодолели только 4 из 16 политических объединений. Несогласные с результатами выборов вышли на митинг. Протесты переросли в беспорядки, пострадали около 1 тыс. человек, один человек погиб.

9 октября президент страны Жээнбеков распустил правительство, а 15 октября добровольно подал в отставку, сказав, что не хочет быть «президентом, пролившим кровь и стрелявшим в собственных граждан». Его наделили статусом экс-президента с привилегиями, в том числе пожизненной неприкосновенностью.

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Фото:Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

В конце января пострадавшие в октябрьских событиях, создавшие специальное движение, написали заявление о привлечении к ответственности экс-президента за разгон митингующих. Они требуют лишить Жээнбекова статуса экс-президента. 2 февраля Генеральная прокуратура республики направила в Государственный комитет национальной безопасности и Министерство внутренних дел заявление с требованием привлечь к ответственности Жээнбекова за события октября.

На досрочных выборах президента страны 10 января победил Садыр Жапаров, ранее занимавший пост премьер-министра страны.

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