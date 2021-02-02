Экс-президент Киргизии Жээнбеков улетел на паломничество в Мекку
Бывший президент Киргизии Сооронбай Жээнбков с семьей улетел из страны, сообщает новостное агентство 24.kg.
Пресс-секретарь экс-президента Толгонай Стамалиева заявила, что бывший лидер совершает паломничество в Мекку, где совершит малый хадж.
«Они с супругой утром вылетели в Стамбул, далее последуют в Джидду (Саудовскую Аравию). Данную поездку экс-президент совершает по приглашению короля Саудовской Аравии», — сказала Стамалиева. Поездка была запланированной, отметила пресс-секретарь.
По ее словам, экс-президент пробудет в Саудовской Аравии 10 дней, а потом вернется в Бишкек.