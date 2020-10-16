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Протесты в Киргизии ,  
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Жээнбеков словами «совесть чиста» прокомментировал решение об отставке

По словам президента Киргизии, было ли его решение покинуть пост правильным или нет, покажут время и история. Врио президента Садыр Жапаров подчеркнул, что передача власти произошла мирным и законным путем
Сооронбай Жээнбеков
Сооронбай Жээнбеков (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Подавший накануне в отставку президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что его совесть чиста перед народом и перед богом. Слова президента прозвучали во время внеочередного заседания парламента Киргизии.

«В сложное для страны время я пытался сделать все, чтобы ситуация восстановилась. Для меня жизнь и здоровье каждого соотечественника дороги. Я принял решение уйти. Общественность по-разному восприняла это решение, правильное оно или нет, покажет время и история. Перед богом и народом моя совесть чиста», — сказал Жээнбеков (цитата по.24.kg).

Президент также заверил собравшихся в том, что приложил все усилия для возвращения страны в правовое русло и стабилизации ситуации.

Народная воля: кто уходил в отставку после протестов
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Во время заседания парламент поблагодарил Жээнбекова за его работу на посту президента. Спикер законодательного органа Канат Исаев, в частности, отметил, что тот внес большой вклад в развитие страны. «Ваша заслуга перед страной неоценима. Благодаря вашему благородству удалось сохранить стабильность. Сооронбай Жээнбеков должен сохранить все привилегии экс-президента», — подчеркнул он.

После объявления об отставке президента обязанности врио главы государства на себя принял премьер-министр Садыр Жапаров. На заседании он подчеркнул, что переход власти состоялся мирным путем. «К счастью, не было мародерства и захватов частной собственности. Не было революции. Власть поменялась мирным, законным путем», — отметил премьер.

В своем заявлении об отставки Жээнбеков пояснял, что не хочет остаться в истории Киргизии как президент, «проливший кровь и стрелявший в своих граждан» и что мир страны и целостность народа для него превыше всего.

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После этого полномочия главы государства должны были перейти к Исаеву, однако тот отказался и временно исполняющим обязанности президента стал Жапаров.

Премьер Киргизии заявил о получении полномочий президента
Политика
<p>Садыр Жапаров (в центре)</p>

4 октября в Киргизии прошли выборы в парламент, в результате которых, по официальным данным, необходимое число голосов набрали четыре из 16 партий. После голосования в Бишкеке начались протесты, которые позже переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.

На фоне волнений ЦИК отменила результаты выборов и предложила снизить избирательный порог для прохода в парламент.

Свои посты после протестов покинули некоторые крупные руководители страны, в том числе премьер-министр Кубатбек Боронов, мэр Бишкека Азиз Суракматов, глава Генштаба Райимберди Дуйшенбиев.

Автор
Мария Лисицына
Сооронбай Жээнбеков Киргизия отставка президента
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