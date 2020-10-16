Жээнбеков словами «совесть чиста» прокомментировал решение об отставке

По словам президента Киргизии, было ли его решение покинуть пост правильным или нет, покажут время и история. Врио президента Садыр Жапаров подчеркнул, что передача власти произошла мирным и законным путем

Сооронбай Жээнбеков (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Подавший накануне в отставку президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что его совесть чиста перед народом и перед богом. Слова президента прозвучали во время внеочередного заседания парламента Киргизии.

«В сложное для страны время я пытался сделать все, чтобы ситуация восстановилась. Для меня жизнь и здоровье каждого соотечественника дороги. Я принял решение уйти. Общественность по-разному восприняла это решение, правильное оно или нет, покажет время и история. Перед богом и народом моя совесть чиста», — сказал Жээнбеков (цитата по.24.kg).

Президент также заверил собравшихся в том, что приложил все усилия для возвращения страны в правовое русло и стабилизации ситуации.

Во время заседания парламент поблагодарил Жээнбекова за его работу на посту президента. Спикер законодательного органа Канат Исаев, в частности, отметил, что тот внес большой вклад в развитие страны. «Ваша заслуга перед страной неоценима. Благодаря вашему благородству удалось сохранить стабильность. Сооронбай Жээнбеков должен сохранить все привилегии экс-президента», — подчеркнул он.