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Жээнбеков стал единственным экс-президентом Киргизии с льготами и охраной

Сооронбай Жээнбеков
Сооронбай Жээнбеков (Фото: Владимир Воронин / AP)

Исполняющий обязанности президента Киргизии премьер-министр Садыр Жапаров подписал указ, наделяющий бывшего главу государства Сооронбая Жээнбекова статусом экс-президента с соответствующими привилегиями. Об этом сообщает пресс-служба киргизского правительства.

Согласно закону, на экс-президента распространяется пожизненная неприкосновенность. Его нельзя привлечь к уголовной ответственности за действия, совершенные в период исполнения полномочий президента. Ему также предоставляется пожизненное денежное содержание в размере 75% от месячной президентской зарплаты, пожизненная охрана в пределах страны, бесплатное медицинское обслуживание и одна из государственных дач.

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Жээнбеков, полномочия которого истекали в 2023 году, добровольно подал в отставку 15 октября. В своем заявлении Жээнбеков объяснил, что не хочет остаться в истории страны как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан.

Досрочные президентские выборы в Киргизии могут состояться 17 января 2021 года, сообщал ЦИК.

Отставка действующего президента была одним из требований организаторов массовых протестов в Бишкеке, которые начались 4 октября, после объявления итогов парламентских выборов. Тогда, по данным местного ЦИК, в законодательный орган страны из 16 партий прошли только четыре. Позже ЦИК признал выборы не состоявшимися.

Жээнбеков — единственный бывший президент Киргизии, который сейчас может пользоваться привилегиями экс-главы государства. Первый и второй президенты республики Аскар Акаев и Курманбек Бакиев сбежали из страны во время революций. Третий президент Алмазбек Атамбаев руководил страной до конца срока своих полномочий в 2017 году. Но в 2019 году его лишили статуса экс-президента и взяли под стражу. В ходе протестов 4 октября Атамбаева отпустили из СИЗО, но потом поместили обратно.

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