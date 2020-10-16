Жээнбеков стал единственным экс-президентом Киргизии с льготами и охраной

Сооронбай Жээнбеков (Фото: Владимир Воронин / AP)

Исполняющий обязанности президента Киргизии премьер-министр Садыр Жапаров подписал указ, наделяющий бывшего главу государства Сооронбая Жээнбекова статусом экс-президента с соответствующими привилегиями. Об этом сообщает пресс-служба киргизского правительства.

Согласно закону, на экс-президента распространяется пожизненная неприкосновенность. Его нельзя привлечь к уголовной ответственности за действия, совершенные в период исполнения полномочий президента. Ему также предоставляется пожизненное денежное содержание в размере 75% от месячной президентской зарплаты, пожизненная охрана в пределах страны, бесплатное медицинское обслуживание и одна из государственных дач.

Жээнбеков, полномочия которого истекали в 2023 году, добровольно подал в отставку 15 октября. В своем заявлении Жээнбеков объяснил, что не хочет остаться в истории страны как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан.

Досрочные президентские выборы в Киргизии могут состояться 17 января 2021 года, сообщал ЦИК.