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Отравление Навального ,  
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Суд запретил сотруднику ФБК находиться вне дома больше двух часов в день

Николай Ляскин
Николай Ляскин (Фото: nlyaskin / Twitter)

Басманный суд не стал отправлять сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом иностранным агентом) Николая Ляскина под домашний арест по «санитарному делу». Об этом РБК рассказали в пресс-службе суда.

Суд отказал в удовлетворении соответствующего ходатайства следователя, однако запретил Ляскину «находиться вне пределов жилого помещения, за исключением ежедневной прогулки в период времени с 16 до 18 часов; общаться с иными участниками по данному уголовному делу; отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и информационно-телекоммуникационной сети интернет». Оппозиционер должен следовать предписанным ограничениям до 23 марта.

Ранее по «санитарному делу» осудили пресс-секретаря основателя ФБК Алексея Навального Киру Ярмыш. Суд отправил ее под домашний арест до 23 марта.

Пресс-секретаря Навального отправили под домашний арест
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Кира Ярмыш

Ляскина и Ярмыш задержали и арестовали после несанкционированной акции протеста в поддержку Навального 23 января. Они вышли на свободу 31 января, после чего сразу же были задержаны на 48 часов по «санитарному делу».

Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемических правил возбудили после акции 23 января. В МВД заявили, что на акции протеста на Пушкинской площади находились люди с диагнозом COVID-19. Среди задержанных по этому делу были брат Навального Олег, участница группы Pussy Riot Мария Алехина и глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева.

Навального задержали и арестовали после возвращения из Германии, где он с августа проходил лечение после отравления. Власти ФРГ заявляли, что оппозиционера отравили веществом из группы «Новичок». В Москве в ответ говорили, что следов яда в организме политика до отправки в Германию не было. ФСИН обвиняет Навального в нарушении условий испытательного срока и требует заменить условный срок по делу «Ив Роше» (три с половиной года) на реальный. ЕСПЧ в 2017-м постановил, что приговор по делу «Ив Роше» был основан не только на законе, а само дело было рассмотрено с нарушениями, обязав Россию выплатить Алексею Навальному и его брату Олегу (по делу «Ив Роше» получившему три с половиной года колонии) более €80 тыс. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что противоречия между решением ЕСПЧ и новым задержанием Навального нет.

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За последние две недели в России прошло две серии несогласованных акций протеста с требованием освободить Навального: 23 января, по данным правозащитной организации «ОВД-Инфо», по всей стране были задержаны более 4 тыс. участников акций, 31 января — более 5 тыс. В Кремле, комментируя число участников акций, предложили сравнивать его с тем, сколько человек голосовали за Владимира Путина на выборах. «Сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после акции 23 января.

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