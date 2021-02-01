Суд запретил сотруднику ФБК находиться вне дома больше двух часов в день

Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемических правил возбудили после акции 23 января. В МВД заявили, что на акции протеста на Пушкинской площади находились люди с диагнозом COVID-19. Среди задержанных по этому делу были брат Навального Олег, участница группы Pussy Riot Мария Алехина и глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева.

Навального задержали и арестовали после возвращения из Германии, где он с августа проходил лечение после отравления. Власти ФРГ заявляли, что оппозиционера отравили веществом из группы «Новичок». В Москве в ответ говорили, что следов яда в организме политика до отправки в Германию не было. ФСИН обвиняет Навального в нарушении условий испытательного срока и требует заменить условный срок по делу «Ив Роше» (три с половиной года) на реальный. ЕСПЧ в 2017-м постановил, что приговор по делу «Ив Роше» был основан не только на законе, а само дело было рассмотрено с нарушениями, обязав Россию выплатить Алексею Навальному и его брату Олегу (по делу «Ив Роше» получившему три с половиной года колонии) более €80 тыс. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что противоречия между решением ЕСПЧ и новым задержанием Навального нет.

За последние две недели в России прошло две серии несогласованных акций протеста с требованием освободить Навального: 23 января, по данным правозащитной организации «ОВД-Инфо», по всей стране были задержаны более 4 тыс. участников акций, 31 января — более 5 тыс. В Кремле, комментируя число участников акций, предложили сравнивать его с тем, сколько человек голосовали за Владимира Путина на выборах. «Сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после акции 23 января.