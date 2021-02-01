Суд запретил сотруднику ФБК находиться вне дома больше двух часов в день
Басманный суд не стал отправлять сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом иностранным агентом) Николая Ляскина под домашний арест по «санитарному делу». Об этом РБК рассказали в пресс-службе суда.
Суд отказал в удовлетворении соответствующего ходатайства следователя, однако запретил Ляскину «находиться вне пределов жилого помещения, за исключением ежедневной прогулки в период времени с 16 до 18 часов; общаться с иными участниками по данному уголовному делу; отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и информационно-телекоммуникационной сети интернет». Оппозиционер должен следовать предписанным ограничениям до 23 марта.
Ранее по «санитарному делу» осудили пресс-секретаря основателя ФБК Алексея Навального Киру Ярмыш. Суд отправил ее под домашний арест до 23 марта.
Ляскина и Ярмыш задержали и арестовали после несанкционированной акции протеста в поддержку Навального 23 января. Они вышли на свободу 31 января, после чего сразу же были задержаны на 48 часов по «санитарному делу».