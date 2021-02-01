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СК попросил заключить под домашний арест пресс-секретаря Навального

Кира Ярмыш
Кира Ярмыш (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)
В Басманный суд Москвы поступило ходатайство о заключении под домашний арест пресс-секретаря политика Алексея Навального Киры Ярмыш, сотрудника ФБК Николая Ляскина и депутата муниципального совета района Северное Измайлово Дмитрия Барановского. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«В Басманный суд поступили материалы по ходатайствам следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста до 23 марта 2021 года в отношении подозреваемых», — говорится в сообщении.

Согласно данным пресс-службы, Ярмыш, Ляскина и Барановского подозревают в совершении преступления по ч. 1 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). При этом Барановского также подозревают в нарушении по ч. 4 ст. 33 УК (склонение другого лица к совершению преступления).

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Кира Ярмыш

Ярмыш и Ляскин были задержаны после выхода из спецприемника 31 января, где они отбывали административный арест в связи с проведением несанкционированной акции в поддержку Навального 23 января. В тот же день у подъезда своего дома в районе Северное Измайлово был задержан Барановский. На своей странице в Facebook он сообщил, что его повезли в районный ОВД.

МВД объявило о возбуждении уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил после несогласованной акции в поддержку Навального, прошедшей 23 января. Его фигурантам грозит наказание в виде лишение свободы на срок до двух лет. 

По данному делу также задержаны брат Навального Олег, сотрудница ФБК Любовь Соболь, участница группы Pussy Riot Мария Алехина, глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева и координатор Московского штаба Навального Олег Степанов. Суд отправил их под домашний арест.

23 января в разных городах России прошли массовые несанкционированные акции протеста после ареста Навального, вернувшегося из Германии. По данным МВД, в несогласованной акции в Москве приняли участие 4 тыс. человек. По данным агентства Reuters — 40 тыс. После них было возбуждено более 20 уголовных дел. 
 

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