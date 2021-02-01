СК попросил заключить под домашний арест пресс-секретаря Навального

Кира Ярмыш (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство о заключении под домашний арест пресс-секретаря политика Алексея Навального Киры Ярмыш, сотрудника ФБК Николая Ляскина и депутата муниципального совета района Северное Измайлово Дмитрия Барановского. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«В Басманный суд поступили материалы по ходатайствам следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста до 23 марта 2021 года в отношении подозреваемых», — говорится в сообщении.

Согласно данным пресс-службы, Ярмыш, Ляскина и Барановского подозревают в совершении преступления по ч. 1 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). При этом Барановского также подозревают в нарушении по ч. 4 ст. 33 УК (склонение другого лица к совершению преступления).

Ярмыш и Ляскин были задержаны после выхода из спецприемника 31 января, где они отбывали административный арест в связи с проведением несанкционированной акции в поддержку Навального 23 января. В тот же день у подъезда своего дома в районе Северное Измайлово был задержан Барановский. На своей странице в Facebook он сообщил, что его повезли в районный ОВД.

МВД объявило о возбуждении уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил после несогласованной акции в поддержку Навального, прошедшей 23 января. Его фигурантам грозит наказание в виде лишение свободы на срок до двух лет.