После акции в Москве медпомощь оказали 14 пострадавшим

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Все 14 пострадавших в ходе несогласованной акции протеста 31 января в Москве получили необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщает столичный департамент здравоохранения.



«В ходе несанкционированных митингов 14 человек были доставлены в приемные отделения московских больниц. Всем пациентам были проведены необходимые обследования и оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что сейчас в больницах никого из пострадавших нет: дальнейшее лечение в стационаре никому не потребовалось.

Накануне, 31 января, в Москве и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного на 30 суток после возвращения из Германии. ФСИН считает, что он нарушил условия испытательного срока и требует заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» (3,5 года) на реальный.

В столичном ГУ МВД России сообщили, что в несанкционированной акции протеста в городе приняли участие 2 тыс. человек. Политолог Екатерина Шульман оценила количество протестующих в Москве в 6–8 тыс.

По данным «ОВД-Инфо», число задержанных по стране — 5414 человек, из них 1802 — в Москве.