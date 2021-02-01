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После акции в Москве медпомощь оказали 14 пострадавшим

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Все 14 пострадавших в ходе несогласованной акции протеста 31 января в Москве получили необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщает столичный департамент здравоохранения.

«В ходе несанкционированных митингов 14 человек были доставлены в приемные отделения московских больниц. Всем пациентам были проведены необходимые обследования и оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что сейчас в больницах никого из пострадавших нет: дальнейшее лечение в стационаре никому не потребовалось.

Акция протеста в поддержку Навального. Хроника
Политика

Накануне, 31 января, в Москве и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного на 30 суток после возвращения из Германии. ФСИН считает, что он нарушил условия испытательного срока и требует заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» (3,5 года) на реальный.

В столичном ГУ МВД России сообщили, что в несанкционированной акции протеста в городе приняли участие 2 тыс. человек. Политолог Екатерина Шульман оценила количество протестующих в Москве в 6–8 тыс.

По данным «ОВД-Инфо», число задержанных по стране — 5414 человек, из них 1802 — в Москве.

Акция протеста в Москве в поддержку Навального. Фоторепортаж
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Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя видео с применением полицией электрошокеров, заявил, что полицейские на акциях 31 января действовали в рамках закона, так как на митингах было большое количество хулиганов и провокаторов. Он добавил, что не приходится говорить о массовом характере избиений.

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В прошлое воскресенье, 23 января, также состоялась несогласованная акция протеста в поддержку Навального. По данным правозащитников из «ОВД-Инфо», по всей стране были задержаны более 4 тыс. человек, 1,5 тыс. из них — в столице. В результате возбудили более 20 уголовных дел. Тогда, согласно информации депздрава Москвы, пострадали 29 человек.

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