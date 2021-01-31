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Отравление Навального ,  
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Акция протеста в поддержку Навального. Онлайн

Днем 31 января в разных городах России проходят несанкционированные акции в поддержку задержанного после возвращения из Германии Алексея Навального. РБК следит за акциями
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
16:11
Во Владимире несанкционированная акция прошла на Соборной площади. Как сообщает издание Provladimir, задержания начались около 13:00, а спустя 50 минут оттуда уехали уже пять заполненных автозаков. По данным «ОВД-Инфо», во Владимире задержаны 53 человека.
 
16:05
В Петербурге снова столкновения на Пионерской площади и у здания ТЮЗа, ОМОН использует дубинки
16:05
В ходе несанкционированных акций по всей России задержаны 2737 человек, сообщает «ОВД-Инфо». Больше всего задержаний в Москве (681), Санкт-Петербурге (397). Более 100 человек задержали в Красноярске, Владивостоке и Нижнем Новгороде.

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

16:03
Возле Матросской тишины продолжаются жесткие задержания, передают корреспондент РБК
15:59

Задержанного сегодня в Петербурге Оксимирона отпустили из полиции. Музыкант сегодня отмечает день рождения.

«Отпустили без составления протокола из 36 отделения полиция, куда его привезли из 19 отделения», — рассказал РБК адвокат «Правозащиты Открытки» Павел Ясман.

15:54

Видео задержаний на Сенной

Video

15:46

В Санкт-Петербурге заработали станции метро «Пушкинская» и «Звенигородская», которые были закрыты в воскресенье после того, как возле них стали собираться протестующие, сообщает «Фонтанка».

Фото:Александр Атасунцев / РБК Фото:Александр Атасунцев / РБК Фото:Александр Атасунцев / РБК Фото:Александр Атасунцев / РБК Фото:Александр Атасунцев / РБК
Фото: Александр Атасунцев / РБК

15:44
В Москве жесткие задержания у ДК имени Русакова, передает корреспондент РБК

Фото: РБК
Фото: РБК

15:42

Союз журналистов России зафиксировал около 20 случаев задержания журналистов на несогласованных акциях в разных регионах, всех отпустили почти сразу, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев. Тем временем в Москве задержали журналиста Максима Шевченко

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

15:35
В Петербурге новые столкновения протестующих с ОМОНом на Сенной площади, передает корреспондент РБК

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

15:33
В Москве на Бабаевской улице массовые задержания, протестующие скандируют «позор»

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

15:26

И опять новые данные «ОВД-Инфо» по задержаниям: в ходе несанционированных акций по всей стране по состоянию на 15:25 мск был задержан 2291 человек. 520 задержаны в Москве, 242 в Санкт-Петербурге, 120 во Владивостоке.
 

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

А так проходили акции в регионах: 

В несанкционированной акции в Красноярске приняли участие 200 человек, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу мэрии. По официальной информации, в 30-градусный мороз люди собрались на площади Мира напротив здания Большого концертного зала. Люди  устраивали хороводы перед зданием Большого концертного зала под песню «В лесу родилась елочка», сообщает издание NGS24. Там их и задерживала полиция, развозя людей по отделениям на муниципальных автобусах. По данным «ОВД-Инфо» в Красноярске были задержаны 194 человека.

В Нижнем Новгороде улица Большая Покровская, где проходила акция протеста 23 января, в этот раз была перекрыта, сообщает Nn.ru. Перекрыта была и площадь Минина и Пожарского, куда попыталась пройти часть протестующих. По данным «ОВД-инфо», по состоянию на 14:30 в городе были задержаны 73 человека.

Акции сторонников Навального в городах России. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В Екатеринбурге по официальным данным на несанкционированную акцию вышли 2300 человек. Как сообщает издание e1.ru, протестующие прошли шествием от Дворца молодежи до сквера у Театра драмы. Люди выходили в том числе и на лед Городского пруда.

В Казани колонне протестующих удалосьдойти до Кремля, после чего полиция начала задержания, сообщает prokazan.ru.
 

15:25

Наши фотографы о происходящем у Матросской тишины

Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Федор Нестеров для РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

15:21
Автомобиль Росгвардии загорелся в Вознесенском переулке, но протестующие не виноваты. «Причины мы пока выясняем, но это никак не связано с нападением или насильственными действиями», — заявили РБК в пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве.
15:20

А вот так ОМОН зачищал площадь около Заксобрания Петербурга

Video

15:18
ГУ МВД по Москве: «В городе Москве прошло несогласованное публичное мероприятие, в котором на 14:30 принимало участие около 2 тысяч человек, включая представителей СМИ. Около 600 участников предприняли попытку организованного прохода по тротуарам нескольких улиц города».

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

15:11

Новые данные «ОВД-инфо»: по данным на 15:10 мск в ходе несанкционированных акций по всей стране задержаны 2119 человек. В Москве задержаны 469 человек, в Санкт-Петербурге 211, в Красноярске 194.

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

15:10
«Дождь» сообщил о задержании в Москве журналиста Сергея Пархоменко
15:07
Колонна протестующих в Москве, которая движется от центра города, приблизилась в станции метро «Сокольники» через переулки в районе Русаковской улицы, сообщает корреспондент РБК. При этом часть людей успела добраться до улицы Матросская тишина, где уже начались задержания. Оттуда уже уехали несколько заполненных автозаков.

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

14:59
Тем временем Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами за неудаление сообщений о «завышенных показателях о количестве участников незаконных митингов», а также «о якобы имевших место фактах насилия и столкновений, гибели участников акций». Административные штрафы для юрлиц могут составить от 800 тыс. руб. до 4 млн руб.
Авторы
Евгения Кузнецова, Маргарита Алехина, Александр Атасунцев, Артем Филипенок
Алексей Навальный митинг
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