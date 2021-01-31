Акция протеста в поддержку Навального. Онлайн

И опять новые данные «ОВД-Инфо» по задержаниям: в ходе несанционированных акций по всей стране по состоянию на 15:25 мск был задержан 2291 человек. 520 задержаны в Москве, 242 в Санкт-Петербурге, 120 во Владивостоке.



Фото: Владислав Шатило / РБК

А так проходили акции в регионах:

В несанкционированной акции в Красноярске приняли участие 200 человек, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу мэрии. По официальной информации, в 30-градусный мороз люди собрались на площади Мира напротив здания Большого концертного зала. Люди устраивали хороводы перед зданием Большого концертного зала под песню «В лесу родилась елочка», сообщает издание NGS24. Там их и задерживала полиция, развозя людей по отделениям на муниципальных автобусах. По данным «ОВД-Инфо» в Красноярске были задержаны 194 человека.

В Нижнем Новгороде улица Большая Покровская, где проходила акция протеста 23 января, в этот раз была перекрыта, сообщает Nn.ru. Перекрыта была и площадь Минина и Пожарского, куда попыталась пройти часть протестующих. По данным «ОВД-инфо», по состоянию на 14:30 в городе были задержаны 73 человека.

В Екатеринбурге по официальным данным на несанкционированную акцию вышли 2300 человек. Как сообщает издание e1.ru, протестующие прошли шествием от Дворца молодежи до сквера у Театра драмы. Люди выходили в том числе и на лед Городского пруда.

В Казани колонне протестующих удалосьдойти до Кремля, после чего полиция начала задержания, сообщает prokazan.ru.

