Кремль определится с датой ежегодного послания Путина в ближайшие недели

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Точная дата обращения президента Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию России пока неизвестна. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Как только дата будет определена, мы вас проинформируем. Пока нет никаких решений. Вы понимаете, что эпидемиологическая обстановка, хотя она и вызывает умеренный оптимизм у нас в стране, но она переменчива, поэтому на неделях, наверное, будет лучшее понимание», — сказал Песков.

По его словам, решений о том, в каком формате будет проходить это обращение, сейчас тоже нет.

Послание к Федеральному собранию — ежегодное обращение главы государства к парламенту. До 2018 года его проводили в декабре, но последние три года президент выступал с ним 15 января.