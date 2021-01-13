СМИ назвали сроки послания Путина Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию может состояться в середине февраля. Об этом со ссылкой на источники в парламенте сообщили ТАСС и «РИА Новости».
«Похоже, в середине февраля», — сказал собеседник «РИА Новости».
В конце декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что послание президента состоится в начале 2021 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ноябре также называл подобные сроки.
Послание президента к обеим палатам парламента (Федерального собрания) — процедура, закрепленная в ст. 84 Конституции. В обращении глава государства должен отчитаться о положении дел в стране и основных направлениях политики. Традиционно на мероприятии присутствуют также правительственные чиновники, главы регионов, известные общественные деятели.