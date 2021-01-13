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Политика ,  
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СМИ назвали сроки послания Путина Федеральному собранию

Президент продолжит традицию и выступит с посланием к Федеральному собранию в начале года
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Послание Владимира Путина Федеральному собранию может состояться в середине февраля. Об этом со ссылкой на источники в парламенте сообщили ТАСС и «РИА Новости».

«Похоже, в середине февраля», — сказал собеседник «РИА Новости».

В конце декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что послание президента состоится в начале 2021 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ноябре также называл подобные сроки.

Послание Путина Федеральному собранию. Главное
Политика
Владимир Путин

Послание президента к обеим палатам парламента (Федерального собрания) — процедура, закрепленная в ст. 84 Конституции. В обращении глава государства должен отчитаться о положении дел в стране и основных направлениях политики. Традиционно на мероприятии присутствуют также правительственные чиновники, главы регионов, известные общественные деятели.

С 1994 года послания президентов Федеральному собранию проводились в начале года. Первое обращение президента Бориса Ельцина к парламенту состоялось 24 февраля 1994 года. В дальнейшем традиция с редкими исключениями продолжилась: до 2008 года президент выступал с посланием в конце зимы или весной, чаще всего в апреле или мае. Но в 2008 году, после прихода к власти Дмитрия Медведева, обращение было впервые перенесено на конец года и прошло в ноябре. С этого момента Медведев и в дальнейшем Путин выступали в ноябре или декабре, и только в 2018 году выступление вновь было перенесено на начало года. До 2020 года обращение ни разу не проводилось в январе.

Автор
Георгий Тадтаев
Владимир Путин Послание президента Федеральному собранию парламент
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