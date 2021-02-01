Кремль прокомментировал призыв ФБК к Западу ввести новые санкции

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Своими призывами к западным странам ввести персональные санкции против России Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иностранным агентом) продемонстрировал статус иностранного агента, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Что касается этого фонда и всех этих писем и призывов — фонд, скажем так, де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иностранного агента», — отметил он.

Песков добавил, что позиция Кремля по санкционной риторике Запада хорошо известна — Москва считает ее «абсолютно неприемлемой». По его словам, это абсолютно неправильные методы ведения отношений между странами.

Ранее USA Today со ссылкой на исполнительного директора фонда Владимира Ашуркова сообщила, что ФБК направил президенту США Джо Байдену письмо с просьбой ввести санкции против российских политиков и бизнесменов. Всего в списке 35 человек. В Белом доме подтвердили, что получили письмо.