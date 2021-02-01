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Отравление Навального ,  
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Кремль прокомментировал призыв ФБК к Западу ввести новые санкции

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Своими призывами к западным странам ввести персональные санкции против России Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иностранным агентом) продемонстрировал статус иностранного агента, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Что касается этого фонда и всех этих писем и призывов — фонд, скажем так, де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иностранного агента», — отметил он.

Песков добавил, что позиция Кремля по санкционной риторике Запада хорошо известна — Москва считает ее «абсолютно неприемлемой». По его словам, это абсолютно неправильные методы ведения отношений между странами.

Минюст отказался исключать ФБК из списка иноагентов
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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Ранее USA Today со ссылкой на исполнительного директора фонда Владимира Ашуркова сообщила, что ФБК направил президенту США Джо Байдену письмо с просьбой ввести санкции против российских политиков и бизнесменов. Всего в списке 35 человек. В Белом доме подтвердили, что получили письмо.

Ашурков также рассказал CNN, что команда Навального намерена обратиться с таким же письмом к Евросоюзу и Великобритании. «Запад должен наказать лиц, которые сделали своей национальной политикой фальсификацию выборов, воровство из бюджета и отравление [Алексея Навального]», — заявил Ашурков. В его список попали, в частности, бизнесмен Роман Абрамович, министр здравоохранения Михаил Мурашко, телеведущий Владимир Соловьев.

Министерство юстиции России в октябре 2019 года внесло ФБК в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Ведомство установило, что фонд осуществлял политическую деятельность и получал денежные средства от иностранных организаций Испании и США. По данным Минюста, ФБК получил два транша из Испании и один из США на общую сумму более 140 тыс. руб.

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Директор ФБК Иван Жданов, в свою очередь, опроверг данную информацию. По его словам, организация получает деньги исключительно от россиян и никакого «иностранного финансирования фонд никогда не получал».

ФБК был зарегистрирован оппозиционером Алексеем Навальным в сентябре 2011 года. В публичной отчетности фонда указано, что он финансируется за счет пожертвований.

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