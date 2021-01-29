ЕС запретил вывозить вакцины от коронавируса

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Евросоюз запретил вывоз вакцин коронавируса из союза с 30 января до 31 марта, сообщается на сайте ЕС.

«Цель этой меры — обеспечить своевременный доступ к вакцинам от коронавируса для всех граждан ЕС и решить проблемы с отсутствием прозрачности в экспорте вакцин за пределы ЕС», — говорится в сообщении.

В частности, Еврокомиссия «обеспокоена отсутствием прозрачности в том, как работают некоторые компании, и хочет получить полную информацию, чтобы обеспечить выполнение ими своих договорных обязательств», отметили в ЕС.

Такое заявление там сделали на фоне срыва поставок вакцины от AstraZeneca в Евросоюз. В то же время компания продолжает обеспечивать препаратом Великобританию, которая покинула ЕС.

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