На Сахалине 40 рыбаков унесло в море на льдине

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

На Сахалине 40 рыбаков унесло в открытое море на льдине. Об этом сообщается на официальном сайте губернатора и правительства Сахалинской области.

Причиной инцидента стало сильное волнение в Охотском море, вблизи села Стародубское Долинского района. Из-за этого на льду образовалась трещина.

«Несмотря на предупреждение об опасности любители зимнего отдыха вышли на рыбалку. В результате оторванными от берега оказались около 40 человек», — говорится в сообщении властей.

При этом сама льдина, на которой находятся люди, — устойчива и не разрушается.