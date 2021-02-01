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Общество ,  
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На Сахалине 40 рыбаков унесло в море на льдине

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

На Сахалине 40 рыбаков унесло в открытое море на льдине. Об этом сообщается на официальном сайте губернатора и правительства Сахалинской области.

Причиной инцидента стало сильное волнение в Охотском море, вблизи села Стародубское Долинского района. Из-за этого на льду образовалась трещина.

«Несмотря на предупреждение об опасности любители зимнего отдыха вышли на рыбалку. В результате оторванными от берега оказались около 40 человек», — говорится в сообщении властей.

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При этом сама льдина, на которой находятся люди, — устойчива и не разрушается.

Власти региона уже начали операцию по спасению рыбаков. Для этого задействованы 22 человека и 14 единиц техники, в том числе автотранспорт, снегоходы и резиновые лодки.

Согласно данным Гидрометцентра, в южной части Сахалина до восьми часов вечера 2 февраля объявлен желтый уровень опасности. На побережье ожидается ветер со скоростью 15–17 м/с.

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В январе прошлого года на Сахалине было нескольких аналогичных случаев. 22 января на оторванной льдине оказались 250 человек, которых МЧС удалось спасти. А 26 января отрезанными от берега оказались примерно 600 рыбаков. Причиной тоже стал дрейф льдины. Трещина возникла из-за отлива и «отжимного ветра». Все рыбаки спаслись: кто-то добрался до берега сам, а кого-то вызволили спасатели. 28 января еще 536 рыбаков оказались на льдине, но МЧС удалось всех доставить на берег.

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